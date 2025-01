"È in gravi condizioni". Le coltellate a Istanbul: paura per il figlio dello chef italiano

Fonte Social

Mattia Ahmet Minguzzi, il figlio 14enne dello chef italiano Andrea Minguzzi, che lavora nel famoso ristorante italiano di Istanbul e della violoncellista turca Yasemin Akincilar, è stato accoltellato in un mercato di strada di Istanbul, le sue condizioni sarebbero gravi.

I fatti

A riportare la notizia vari media turchi che hanno spiegato anche la dinamica dei fatti. Secondo quanto raccontato l'aggressore sarebbe un 15enne che dopo un diverbio in un mercato di strada di Kadikoy, dove il ragazzo si era recato insieme ad alcuni amici per acquistare dell'attrezzatura da skateboard, avrebbe colpito Minguzzi con cinque coltellate. Il ragazzo caduto a terra sarebbe stato poi preso a calci da altri due ragazzini che si sono dati poi alla fuga. La Polizia intervenuta prontamente ha arrestato il presunto sospetto insieme ad un altro ragazzo entrambi, si è poi saputo, avevano precedenti penali.

Come sta il ragazzo

Il ragazzo è stato prontamente soccorso da una dottoressa che si trovava sul posto che le ha praticato il massaggio cardiaco e la respirazione artificiale ed è stato poi portato subito in ospedale. Operato d'urgenza l'equipe medica ha raccontato che i fendenti hanno raggiunto i polmoni, i reni e il cuore. Le condizioni del 14enne al momento non sono buone e si trova in terapia intensiva. "I suoi organi interni non sono stati compromessi ma siamo fiduciosi. Sfortunatamente, non c'è niente che possiamo fare. I dottori si stanno prendendo cura di lui ", ha raccontato il padre alla stampa turca.

Le parole della nonna

La nonna di Mattia Ahmet Minguzzi, l'architetto Aynur Akıncılar, ha dichiarato di essere scioccata dall'incidente.

Mio nipote è un ragazzo molto calmo e brillante che non farebbe del male a nessuno. Dopo aver vissuto a Malta è tornato ad Istanbul l'anno scorso. Parla 3 lingue e ha la doppia cittadinanza. Speriamo che tutto possa andare per il meglio"

. Anche la polizia italiana è stata informata sul caso.