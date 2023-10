"Finanziamento da 73mila euro". Ipotesi di nuovi fondi alle Ong dalla Svizzera

Prosegue il braccio di ferro tra Italia e Germania per i finanziamenti alle Ong, che si è esteso anche all'Europa con la presa di posizione di Manfred Weber a favore del nostro Paese. Sembrava che il governo tedesco avesse fatto marcia indietro visto che i 2 milioni annuali stanziati dal parlamento non comparivano nel progetto di bilancio, ma dal ministero degli Esteri si sono affrettati a smentire, parlando di una semplice "svista". Tutto questo dopo che lo stesso cancelliere Olaf Scholz si è pubblicamente dissociato dallo stanziamento (8milioni di euro in due anni) durante il recente meeting di Granada. Ma tra i finanziatori delle Ong non c'è solo il governo tedesco. Sono diverse, infatti, le amministrazioni comunali tedesche che, in misura minore, foraggiano queste organizzazioni. E a loro potrebbe presto aggiungersi il Comune di Berna, in Svizzera.

È in particolare Sea-Eye 4 a riscuotere in tal senso maggiori simpatie da parte delle amministrazioni. Infatti, la nave non ha ricevuto solamente i 365mila euro da parte del Bundestag, perché tra i suoi finanziatori ci sono anche alcune amministrazioni comunali tedesche tra le quali Costanza, Greifswald, Osnabruk, Colonia e Bochum. Somme relativamente di poco conto, si parla di cifre comprese tra i 5 e i 30mila euro, che comunque sommate fanno un bel finanziamento con il quale foraggiare le operazioni di navi che operano nel trasporto di migranti in Italia.

In questi giorni, però, è in corso la discussione su un finanziamento di questo tipo anche in Svizzera, dove il comune della Capitale, Berna, sta lavorando a un finanziamento di 70mila franchi, circa 73mila euro, da devolvere sempre alla stessa Ong. Si tratterebbe della quota più cospicua versata da un Comune alla Ong. La mozione, com'è ovvio che sia, è arrivata da Sinistra Alternativa (AL), dal Partito della Sinistra-Stra del Consiglio Comunale e dal Partito del Lavoro (PdA). Ci sono alcune resistenze nel parlamento della città, anche in ragione degli attriti che sono nati tra Germania e Italia per questa stessa ragione.