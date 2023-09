"Altri 365mila euro". Adesso Berlino finanzia anche la ong Sea Eye

Due milioni di euro: è questo lo stanziamento totale per il 2023 stanziato dal Bundestag, la Camera bassa del parlamento europeo, per le Ong. Dopo la ratifica del governo è arrivato l'annuncio dei versamenti per Sos Humanity e comunità di Sant'Egidio, ed è stata in queste ore comunicata anche l'entità di una terza tranche di finanziamento, che verrà versata alla Ong Sea Eye, per un valore di 365mila euro.

Facendo due conti rapidi, finora il governo ha erogato 790mila euro per Sos Humanity e 400mila per comunità Sant'Egidio, ai quali si sommano i fondi elargiti a Sea Eye, per un totale di circa 1.55 milioni di euro. Considerando che nel 2023 devono essere versati 2 milioni di euro, restano da assegnare ancora 445milioni circa. Il governo tedesco ha spiegato che per quest'anno ha stanziato da circa " 400mila fino a 800mila euro per ogni progetto ", pertanto manca la comunicazione di finanziamento per una quarta Ong, che riceverà l'ultima parte entro le prossime settimane.

Da Roma, c'è stupore per i finanziamenti di queste organizzazioni da parte del governo tedesco che operano nel Mediterraneo e contribuiscono agli sbarchi nel nostro Paese. Al momento, Sea-Eye si trova in porto a Burriana, in Spagna, dove è arrivata lo scorso 15 settembre ma non è escluso che presto possa tornare in mare per nuovi trasporti di irregolari dal Mediterraneo centrale all'Italia. Gli stanziamenti hanno acceso una crisi diplomatica tra Roma e Berlino, un braccio di ferro che in questi giorni i ministri e il presidente del Consiglio stanno gestendo sui tavoli europei.