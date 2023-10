Finge infarti in 20 ristoranti per non pagare il conto: arrestato in Spagna

Fingere un infarto. È questo ciò che è stato disposto a fare un uomo per non pagare il conto al ristorante. È successo ad Alicante, centro costiero della Comunità Valenciana, in Spagna, dove un 50enne di origine lituana residente in città, ha finto più di 20 infarti. Il copione era sempre lo stesso e ormai andava avanti da un anno: dopo aver ordinato pietanze costose e dopo una ricca cena, l’uomo fingeva il malore, ingannando tutti. Più o meno.

L’atto finale

A “fregare” l’uomo è stato l’ultimo tentativo, il ventesimo. Il motivo? Il 50enne ha replicato la messa in scena per due volte nello stesso locale, El Buen Comer, attirando così i sospetti su di lui. È proprio in questo ristorante che l’uomo ha ordinato una paella di mare e due whiskey; tuttavia, una volta presentatogli il conto (che ammontava a 34,85 euro) è iniziata la recita: prima si è alzato dirigendosi verso l’uscita senza avere pagato - spiegando al personale che nel frattempo cercava di fermarlo di volere raggiungere la sua camera d’albergo per recuperare il portafogli che aveva dimenticato - e poi, dinanzi alla risposta negativa del titolare, l’uomo si è gettato a terra simulando un infarto. “È stato molto teatrale, ha fatto finta di svenire ed è crollato sul pavimento” , ha rivelato il direttore del ristorante al quotidiano spagnolo El Paìs. È a questo punto che i dipendenti del locale, piuttosto che chiamare l’ambulanza, hanno avvisato la polizia.

I precedenti e l’arresto