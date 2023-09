Finisce la fuga di Khalife: arrestato a Londra l'ex militare (accusato di terrorismo)

La latitanza di Daniel Khalife è finita dopo neanche tre giorni. Il 21enne ex militare dell'esercito britannico, accusato di aver pianificato azioni terroristiche e di potenziale spionaggio, era fuggito dal carcere di Wandsworth, a sud di Londra, lo scorso mercoledì. Sempre a Londra, il ragazzo è stato arrestato dagli agenti poco prima delle 11 di sabato 9 settembre. Le autorità hanno fatto sapere che Khalife è stato rintracciato nell'area di Chiswick e che al momento si trova sotto la custodia della polizia.

L'arresto di Daniel Khalife

Khalife era probabilmente fuggito di prigione aggrappandosi al fondo di un furgone per le consegne. Dopo giorni di ricerche nella zona sud e ovest di Londra, l'area di Chiswick si è trasformata nel fulcro delle ricerche della polizia. Proprio qui è stato rintracciato il ragazzo.

In un aggiornamento risalente a poche ore prima della cattura, le autorità avevano parlato di " avvistamenti confermati " del ricercato durante la notte. I residenti della zona hanno riferito di intense ricerche aeree effettuate con almeno un elicottero. La caccia all'uomo ha portato i suoi frutti, visto che nella seconda parte della mattinata la polizia ha annunciato l'arresto di Khalife, in modalità ancora da chiarire.

La soddisfazione di Sunak

Direttamente dall'India, dove sta partecipando al G20 di Nuova Delhi, il primo ministro britannico Rishi Sunak si è detto " molto contento " della cattura di Daniel Khalife, elogiando gli agenti di polizia per gli sforzi messi in campo nel ritrovarlo. " Sono molto soddisfatto della notizia e ringrazio gli agenti di polizia per il loro fantastico lavoro che hanno svolto negli ultimi due giorni, ma anche il pubblico che si è fatto avanti con un enorme contributo per aiutare le autorità nelle indagini ", ha commentato Sunak.

" È una buona notizia che abbiamo lo abbiamo catturato. Come già sapete, il ministro della Giustizia ha avviato un'indagine sulle circostanze della sua fuga e il lavoro continuerà. E questa è ovviamente una notizia molto gradita. E ancora, i miei ringraziamenti alla polizia ma anche al pubblico per il loro aiuto ", ha quindi concluso lo stesso Sunak.

Le accuse e la fuga