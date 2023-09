"Fuga inquietante". Continua la caccia al terrorista evaso nel Regno Unito

Non ci sono ancora buone notizie sulla ricerca senza sosta, da parte della polizia inglese, di Daniel Khalife, il 21enne prigioniero ex militare evaso in maniera incredibile dal carcere di Wandsworth, periferia meridionale della capitale Londra. L'uomo si trovava in carcere perché accusato della pianificazione di terrorismo oltre ai sospetti di possedere informazioni riservate che avrebbe passato all'Iran.

La preoccupazione di Scotland Yard

Sono ore convulse soprattutto per la ricostruzione della polizia londinese sulle modalità di fuga di Khalife: il capo di Scotland Yard, Mark Rowley, nelle scorse ore ha fatto sapere ai media che le indagini ricercano eventuali complici all'interno del carcere dal momento che la sua fuga appare pianificata e da film: dopo un travestimento da cuoco, sarebbe riuscito a farla franca ai numerosi sistema di sicurezza riuscendo ad agganciarsi sotto un furgone e uscire, in questo modo, dal penitenziario. Per queste e altre ragioni Rowley ha parlato di fuga " chiaramente pianificata " descrivendo gli eventi come " estremamente inquietanti ".

L'accusa a un innocente

Il governo britannico ha ordinato che sia fatta luce, immediatamente, sull'esatta dinamica della vicenda cercando le responsabilità di chi ha consentito che un prigioniero potesse scappare dal carcere di Wandsworth. A tal proposito, divampano polemiche anche per il penitenziario considerato di "categoria B" e sul perché un criminale così pericoloso non fosse stato destinato ad una struttura di massima sicurezza. Il The Guardian ha fatto sapere che un uomo innocente è stato scambiato per il fuggitivo Daniel Khalife ed arrestato per errore in una stazione ferroviaria nell'Oxfordshire. Non appena scoperto l'equivoco, però, l'uomo è stato rapidamente rilasciato dalla polizia . "Ho dimostrato di non essere io il fuggitivo ", ha raccontato sui social tirando un sospiro di sollievo.

La promessa del ministro

" Lo troveremo e lo assicureremo alla giustizia ", ha dichiarato il ministro della Giustizia britannico, Alex Chalk, parlando alla Camera dei Comuni sull'evasione Daniel Abed Khalife annunciando che sarà avviata " un'i nchiesta indipendente " sui motivi che hanno consento all'evaso di scappare in quel modo dal carcere. " Quello che posso dire è che intorno alle 7 e 30 di ieri mattina, un veicolo che aveva effettuato una consegna nella cucina della prigione ha lasciato Wandsworth. Poco dopo sono stati attivati ​​i piani di emergenza locali per un prigioniero disperso, in linea con la procedura standard ", ha dichiarato ai media britannici. " La polizia è stata informata. La prigione è stata messa in stato di blocco mentre il personale tentava di determinare dove si trovasse Daniel Khalife ", ha sottolineato, spiegando che il mezzo di trasporto dove Khalife è riuscito a nascondersi è stato " fermato e perquisito " dalla polizia dopo l'allarme.