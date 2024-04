Finlandia, spari in una scuola: arrestato un 12enne

(Articolo in aggiornamento)

In Finlandia la polizia è intervenuta nella scuola Viertola di Vantaa, a nord della capitale Helsinki, dopo aver ricevuto una segnalazione relativa ad una sparatoria. Le autorità hanno arrestato il sospetto responsabile dell'attacco. Si tratterebbe di un bambino di 12 anni che, con un'arma da fuoco, ha colpito e ferito altri tre 12enni in circostanze ancora da chiarire. Al momento non è stato riferito come e perché lo studente sia entrato in possesso dell'arma, né è stato precisato di che tipo di armi si tratti. Durante le operazioni, le forze dell'ordine avevano isolato l'area limitrofa all'istituto scolastico e chiesto agli abitanti della zona di non uscire di casa.

Cosa sappiamo della sparatoria in Finlandia

Secondo quanto riferiscono i media finlandesi, la polizia ha ricevuto la segnalazione di spari nella scuola Viertola di Vantaa alle 9.08 locali, le 8.08 in Italia.

La vicenda si è svolta in una struttura dove lavorano circa 90 persone, tra professori e addetti vari, e sono iscritti 800 studenti, tutti di età compresa tra i 7 e i 15 anni.