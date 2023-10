"Fondamentali per i vaccini anti-Covid". Il Nobel per la medicina a Karikò e Weissman

Il Premio Nobel per la medicina è stato assegnato quest'anno all'ungherese Katalin Karikó e all'americano Drew Weissman " per le loro scoperte che hanno reso possibile lo sviluppo di efficaci vaccini a base di mRNA contro il COVID-19 ". Il lavoro di Karikó e Weissman è stato essenziale per lo sviluppo dei vaccini contro il coronavirus, che hanno permesso di salvare la vita di milioni di persone riducendo i rischi di soffrire di forme gravi di COVID-19. In particolare, i due premiati hanno permesso di comprendere meglio il modo in cui l’mRNA interagisce con il sistema immunitario, applicando metodi innovativi per vaccini di nuova generazione versatili e relativamente semplici da aggiornare.

A darne l'annuncio il Karolinska Institutet di Stoccolma, in Svezia, che con una cerimonia in diretta streaming su tutti i social ha premiato i due scienziati che riceveranno anche 11 milioni di corone svedesi (circa un milione di euro), da dividere tra i vincitori. Quest'anno a causa dell’inflazione e della svalutazione della corona è stato aggiunto un milione di corone.

Il lavoro fondamentale per il Covid

I due hanno permesso di sviluppare in tempi record i vaccini a MRna che funzionavano codificando la proteina superficiale Sars-Cov-2. Grazie a questa tecnica entrambi i vaccini hanno riportato effetti protettivi di circa il 95% e sono stati approvati a dicembre 2020. Tempi così rapidi non sarebbero stati possibili senza le scoperte di Karikò e Weissman sulle modifiche alle basi nucleosidici. Gli scienziati hanno poi spiegato che questa tecnologia potrà essere: " utilizzata anche per fornire proteine terapeutiche e trattare alcuni tipi di cancro "

Il calendario delle premiazioni

Mai come quest'anno è salita a livelli febbrili l'attesa per i premiati nelle varie categorie. Dopo il premio alla medicina, martedì 3 ottobre verranno nominati i vincitori per la Fisica, mercoledì per la Chimica, giovedì alla Letteratura, venerdì alla Pace e lunedì 9 ottobre all’Economia. Un calendario molto nutrito e carico di aspettative per figure prestigiose che spesso hanno dedicato un'intera vita alla ricerca.