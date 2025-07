La fontana fallica sconvolge New York: è polemica

Sta facendo discutere la grossa scultura che è stata installata a New York, opera dell'artista femminista Mika Rottenberg, che a detta di molti sembra un fallo che si erge verso il cielo, poggiato su una piattaforma a forma di piede. Viene definita un'opera grottesca soprattutto perché si tratta di una fontana che, come tale, dalla sua cima fa zampillare l'acqua, rendendo l'immagine ancora più ambigua. È alta tre metri e fino a maggio 2026 si troverà nella High Line di Manhattan.

Per l'artista che l'ha realizzata è "una creatura eccessivamente indulgente tratta dai miei disegni" ma per i residenti si tratta di un'installazione grottesca. " Sapevano cosa stavano facendo con questo... imita un pene con le verruche, che spara sperma dalla parte superiore... hanno aggiunto il piede perché beh, sapete, non si può legittimamente avere solo un gigantesco c... rosa ", è il commento di un utente sui social. Le verrucche sarebbero rappresentate dalle tante bocche con la lingua di fuori che decorano lo stelo della fontana Uno dei tanti, a dire il vero, che non hanno gradito l'installazione artistica che, come spiegato dalla sua autrice, era destinata a un museo in Svizzera per funzionare come fontana di irrigazione per innaffiare i fiori. Non è nota la ragione per la quale non è stata installata in Svizzera, forse perché ritenuta inopportuna in un contesto museale.

Sta di fatto che ora si trova a Manhattan dove è destinata a restare almeno per tutto il prossimo anno con buona pace di chi la ritiene non adeguata al contesto.

Qui sulla High Line, invece di nutrire i giardini ben curati, ho pensato che avrebbe dovuto nutrire e rinfrescare i passanti nelle giornate calde, e condividere un po' del suo spirito entusiasta

", ha detto l'artista giustificando l'installazione a New York.