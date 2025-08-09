Arrestato in Colombia Federico Starnone, intermediario tra narcos e 'Ndrangheta

Arrestato in Colombia Federico Starnone, 46enne latitante di 'ndrangheta su cui pendeva una richiesta di arresto emessa nel giugno scorso dal gip di Reggio Calabria nell'ambito di una indagine della Dda. È stato fermato dagli uomini della Direzione di intelligence della polizia nazionale colombiana, coadiuvate dalle forze speciali a Cali. La cattura di Starnone è legata alla maxioperazione della squadra mobile di Reggio Calabria e del servizio centrale operativo della Polizia che nelle scorse settimane ha portato all'esecuzione di oltre 20 misure cautelari nei confronti di soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, di far parte di associazioni finalizzate al traffico illecito di sostanza stupefacente, di cui due a carattere transnazionale.

L'uomo di 46 anni, originario della locride, era destinatario dell’Ordinanza di misure cautelari dell’operazione Pratì, eseguita, dagli uomini della Squadra Mobile reggina, in data 10 luglio 2025 e che ha portato all’esecuzione di 21 catture su ordine della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Reggio Calabria in quanto tutti i soggetti sono ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, di far parte di associazioni finalizzate al traffico illecito di sostanza stupefacente, di cui due a carattere transnazionale, nonché produzione, detenzione e spaccio di stupefacenti.

Dopo l’esecuzione dell’operazione, la Squadra Mobile di Reggio Calabria con il supporto dello SCO, dell’Unità ICAN e del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, interessati per i profili internazionali dell’operazione, hanno avviato il necessario coordinamento info-operativo

all’estero, attraverso il Focal Point istituito nell’ambito del Progetto ICAN e l’Esperto per la Sicurezza in Colombia della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, per procedere alla localizzazione e all’arresto di Starnone.