Francia, è il giorno degli anti Le Pen: a Parigi 75mila contro il Rassemblement National

Ascolta ora 00:00 00:00

A Parigi decine di migliaia di persone hanno preso parte ad un imponente corteo contro il Rassemblement National (RN) di Marine Le Pen, partito accreditato come possibile vincitore delle prossime elezioni francesi. La manifestazione è stata indetta dai sindacati e diverse associazioni, tra cui SOS Racisme, la Ligue des Droits de l'Homme e i sindacati studenteschi Fage e Unef. I dimostranti che hanno partecipato all'evento sarebbero 75mila per la prefettura parigina, circa 250mila per gli organizzatori. Anche nel resto del Paese sono andate in scena - e si terranno per tutto il fine settimana - proteste analoghe.

Il corteo anti Le Pen: cosa è successo a Parigi

Partito dopo le 14 da place de la Republique, il corteo fiume ha sfilato a Parigi contro l'estrema destra del Rassemblement National. " Chiediamo che questa mobilitazione sia estesa a tutta la Francia ", hanno dichiarato martedì scorso le sigle organizzatrici dell'evento prendendo atto del " risultato senza precedenti " ottenuto dal RN alle elezioni europee e temendo di veder " accedere al potere " il partito di Marine Le Pen dopo lo scioglimento dell'Assemblea nazionale.

La manifestazione odierna, tra l'altro, è coincisa con la nascita del Nouveau Front populaire, la coalizione dei partiti della sinistra francese nata per fermare l'avanzata di Rn alle prossime elezioni legislative. Il corteo si è mosso da Place de la Republique verso Place de la Bastille per poi concludere il percorso a metà pomeriggio alla Nation. Le autorità si aspettavano la partecipazione di 350mila persone in tutta la Francia e dalle 50mila alle 100mila a Parigi. I servizi segreti temevano l'infiltrazione di frange criminali di estrema sinistra e per questo sono stati mobilitati 21mila agenti di polizia.

Da ieri sera migliaia di persone marciano in diverse città e, a Lione, vi sono stati episodi di violenza che hanno provocato quattro feriti, tra cui tre agenti di polizia. Circa 200 manifestazioni sono previste nel fine settimana a partire da Bayonne, Tolone o Valenciennes e si concluderà domani a Lione.

La mobilitazione in tutta la Francia

La confederazione sindacale CGT ha fatto sapere che sono 640mila i francesi scesi in piazza in tutta la Francia, con 250mila solo a Parigi. La polizia di Parigi ha contato 75.000 manifestanti nella capitale, dove sono state arrestate quattro persone. Oltre alla manifestazione di Parigi, ci sono state 145 manifestazioni anti-RN in tutto il Paese. Le azioni più significative nelle province si sono svolte a Marsiglia, dove si sono riunite 12.000 persone, seguite da Nantes con 8.500 manifestanti, Rennes (8.000), Grenoble (6.900) e Tolosa (5.000).

In mobilitazioni di massa, scrivono i media francesi, numeri del genere a Parigi non venivano raggiunti dai tempi delle manifestazioni contro la riforma delle pensioni. L'appello all'unità è stato raccolto dalla quasi totalità dei partiti che si oppongono al RN. Erano infatti presenti i principali leader del Nuovo Fronte Popolare: Marine Tondelier e Yannick Jadot per EELV, Olivier Faure (PS), Mathilde Panot (LFI) e persino il sindaco di Marsiglia Benoit Payan.

Prima di marciare da Place de la République verso la Nation, i suddetti leader hanno ricordato l'importanza delle prossime elezioni e la possibilità di vedere " l'estrema destra (…) vincere in Francia per la prima volta dal regime di Vichy ".

Hanno anche chiesto una forte presa di posizione al pubblico. Nel corteo sono stati esposti numerosi striscioni e cartelli per sostenere il Nuovo Fronte Popolare e attaccare il RN. Il bilancio, al momento, parla di sette persone arrestate.