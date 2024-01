Fuoco d'artiglieria verso il confine: la mossa di Kim che preoccupa Seul

La tensione nella penisola coreana ha raggiunto i massimi livelli. Tra le 9 e le 11 del mattino locali di venerdì 5 dicembre (1-3 di notte italiane) l’esercito del Nord ha sparato 200 colpi d’artiglieria vicino alle isole di Baengnyeong e di Yeonpyeong, controllate dal Sud e prossime al confine di fatto tra i due Paesi nel Mar Giallo, la Northern limit line. Sei ore dopo, Seul ha ordinato l’evacuazione dei due atolli e dato il via a proprie esercitazioni militari.

I proiettili di Pyongyang, caduti poco più a nord della frontiera, non hanno causato alcun danno o vittima, ma il governo della parte meridionale ha definito l’accaduto come “ un atto provocatorio che minaccia la pace e aumenta la tensione nella penisola coreana ”. È stato sicuramente uno dei fatti più gravi dallo scontro del 2010, quando l’esercito del Nord bombardò l’isola di Yeonpyeong, e ha seguito le ultime dichiarazioni di Kim Jong Un, che ha annunciato di non perseguire più la riunificazione delle due Coree e di giudicare “ relazione con un Paese ostile ” il rapporto con Seul. Stando a quanto riferito dai media di Stato, il leader nordcoreano avrebbe anche ordinato all’industria delle munizioni di accelerare i preparativi bellici per quello che ha definito “ mosse ostili senza precedenti ” da parte degli Stati Uniti, perché convinto che i diritti sovrani della Corea del Nord possano essere tutelati solo tramite la capacità di ricorrere alla forza.