La furiosa lite e il volo interrotto: cos'è successo sull'aereo Easyjet rientrato a Zurigo

È di tre arrestati, due donne e un uomo, il bilancio della furiosa rissa scoppiata a bordo di un volo della EasyJet in servizio lungo la tratta tra Zurigo e Lisbona: una situazione diventata talmente ingestibile, nonostante il pronto intervento del personale della compagnia aerea, da costringere il pilota a invertire la rotta e a far ritorno verso l'aeroporto di partenza svizzero per far scendere a terra i facinorosi ed evitare agli altri passeggeri di correre rischi a causa delle intemperanze dei responsabili.

Stando a quanto riferito dal portale 20min.ch, i fatti si sono verificati nel tardo pomeriggio dello scorso venerdì 17 gennaio, poco dopo che il velivolo si era staccato da terra da una pista dell'aeroporto di Zurigo-Kloten. Come documentato da un giornalista, che ha potuto beneficiare della testimonianza diretta della sorella e del cognato che si trovavano a bordo del volo, due donne avrebbero iniziato a discutere in modo decisamente animato, mentre tutti si trovavano seduti e con le cinture di sicurezza ancora allacciate.

La lite verbale tra le due protagoniste in negativo della vicenda sarebbe degenerata in breve, portandole a un contatto fisico, sfociato in una vera e propria furiosa rissa. Hostess e stewards della compagnia aerea britannica sono intervenuti rapidamente, riuscendo a fatica a separare le passeggere e a ristabilire la calma, tuttavia, per evitare ulteriori rischi per gli altri viaggiatori, il pilota ha deciso di invertire la rotta e di fare ritorno all'aeroporto di partenza.

Quando l'aereo della EasyJet ha toccato a terra, compiendo un atterraggio di emergenza, ad attendere le persone responsabili dell'incidente, due donne e un uomo, c'erano già gli agenti della polizia cantonale di Zurigo, allertati via radio dal pilota dopo la decisione di interrompere il volo verso Lisbona. I tre sono stati fermati e tratti in arresto dalle forze dell'ordine. Dopo qualche ora, intorno alle ore 22.00, il velivolo è decollato nuovamente e ha raggiunto Lisbona senza ulteriori problemi.

"La sicurezza è la massima priorità di EasyJet e il nostro equipaggio di cabina è addestrato per valutare e agire rapidamente e in modo appropriato in tutte le situazioni, per garantire che la sicurezza del volo e degli altri passeggeri non venga mai compromessa" , ha commentato la compagnia aerea inglese.

"Sebbene tali incidenti siano rari, li prendiamo molto sul serio e non tolleriamo comportamenti offensivi o minacciosi a bordo. La sicurezza e il benessere dei nostri clienti e dell'equipaggio sono sempre la priorità di EasyJet"

, conclude la nota.