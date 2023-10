Gaza, raid senza precedenti. Hamas: "Stiamo bombardando Israele"

Le Idf stanno conducendo "raid senza precedenti" contro le postazioni di Hamas, che ha chiamato a raccolta i palestinesi. Su Telegram, Izzat al-Rishq, un membro dell'ufficio politico del gruppo islamista, ha scritto: "Se il premier israeliano Benjamin Netanyahu decidesse di entrare a Gaza via terra stasera, la resistenza sarebbe pronta. E i resti dei suoi soldati saranno inghiottiti dalla terra di Gaza. Proprio come la resistenza ha vinto il 7 ottobre, essa lo sconfiggerà se sarà imprudente e la sua sfortuna lo porterà ad entrare a Gaza".

Secondo quanto riferisce Al Jazeera, Israele sta bombardando soprattutto il nord della Striscia. Fonti palestinesi, riporta il Times of Israel, riferiscono che forze di terra delle Idf, compresi carri armati, si troverebbero all'interno di Gaza. Non si tratterebbe però, ha detto un portavoce dell'Idf, dell'inizio dell'operazione di terra. Che ha poi aggiunto: "L'esercito israeliano sta "espandendo le sue operazioni di terra nella Striscia". Secondo un portavoce delle Brigate Izz al Din al Qassam, "si stanno verificando violenti scontri sul terreno". Mentre Mark Regev, consigliere del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, ha detto che "Hamas sentirà l'ira di Israele e inizierà a pagare per i suoi crimini".

"Espandiamo i nostri blitz nella Striscia"

In serata, il portavoce delle Idf, Daniel Hagari, aveva annunciato: "Le forze di terra dell'esercito israeliano stanno espandendo stasera i loro blitz all'interno della Striscia di Gaza insieme agli attacchi aerei". Non solo. Aveva chiesto agli abitanti di Gaza, quelli ancora rimasti dopo le precedenti richieste di allontanarsi dal fuoco di combattimento, di dirigersi verso sud. La strategia di Israele negli ultimi giorni era infatti cambiata, in vista dell'operazione di terra, come dimostrato dai blitz sempre più frequenti contro le postazioni terroristiche.