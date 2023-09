"Un genocidio contro i bimbi ucraini". Dall'Onu le accuse di Zelensky a Putin

Intervento quest'oggi alle Nazioni Unite per Volodymyr Zelensky, al suo primo discorso dall'invasione della Russia. L'aula del Palazzo di vetro ha applaudito il presidente dell'Ucraina prima che parlasse. " La Russia non ha di diritto di avere le armi nucleari ", ha detto il presidente ucraino, ammonendo che il rischio riguarda tutto il mondo. Il presidente ha poi aggiunto: " La Russia sta usando la carenza del grano e i prezzi del cibo come armi. Sta usando l'energia come arma ".

E su questo tema ci ha tenuto a " ringraziare i leader che hanno supportato l'accordo sul grano ". Per poi aggiungere: "S ta utilizzando questa strategia non solo contro l'Ucraina, ma contro tutti i Paesi del mondo: e non ci sono restrizioni reali ad azioni come questa", ha detto, aggiungendo che il cibo nei porti ucraini sul Mar Nero è stato bloccato dalla Russia ". Il ritorno dei prodotti alimentari ucraini sul mercato internazionale è fondamentale, ha proseguito il presidente ucraino, " anche ora, dopo che la Russia ha bloccato l'accordo sul grano ucraino, stiamo lavorando per garantire la sicurezza alimentare globale: e spero che molti di voi si uniranno a noi in questo sforzo ".