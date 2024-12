Germania, attacco con gas irritante in una scuola: 22 intossicati, uno è grave

Ascolta ora 00:00 00:00

Grande paura a Berlino, in Germania. Numerosi bambini sono rimasti intossicati dal gas irritante spruzzato da un ignoto all’interno della loro aula nella scuola elementare di Berlino-Weissensee. Come riportato dalla stampa tedesco, 22 bambini sono stati ricoverati in ospedale, uno di loro versa in gravi condizioni: per il momento non si hanno altre informazioni sul suo stato di salute. Altri 22 bambini sono stati medicati sul posto e hanno ricevuto l’ok per tornare a casa con i genitori.

Secondo una prima ricostruzione riportata dalla Frankfuerter Allgemeine Zeitung, uno sconosciuto – non è chiara nemmeno la sua età – ha iniziato a spruzzare lo spray irritante all’interno dell’aula attraverso la porta aperta nel corridoio. Dopo pochi secondi, gli studenti hanno iniziato ad accusare irritazioni agli occhi e alle vie respiratorie. Immediato l’intervento dei sanitari e delle forze dell’ordine.

Gli esperti hanno controllato l'aria nella scuola e le lezioni sono continuate dopo il via libera dei vigili del fuoco. La polizia sta indagando sulle cause di questo attacco e si inizia a temere il peggio, perché non è il primo episodio di questo tipo. Recentemente, in una scuola superiore di Fürstenwalde, ignoti aveva spruzzato gas irritante causando quattro feriti per irritazione respiratoria. Anche in quella occasione la polizia non individuò il responsabile, che agì con uno spray repellente per animali.

Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore sulla caccia al responsabile e sulle condizioni dei bambini intossicati.

“I gas irritanti non hanno posto nelle scuole primarie”

, il breve commento del portavoce del sindacato di polizia (GdP) Benjamin Jendro, che ha tenuto a mandare un messaggio di buona guarigione ai bambini rimasti feriti.