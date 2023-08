Medici, giudici e poliziotti contrari: la legge tedesca sulla cannabis nella bufera

La Germania apre a una nuova legge sulla legalizzazione del possesso e la produzione di modiche quantità di cannabis che amplia le maglie per la diffusione, normata dalla legge, del Thc legale nel Paese. Ma la "coalizione semaforo" Spd-Verdi-Liberali che sostiene il cancelliere Olaf Scholz si trova di fronte a un braccio di ferro con l'Unione Csu-Cdu e diverse associazioni di categoria.

Stando alla nuova normativa, saranno istituiti dei "cannabis club" a cui i potenziali consumatori dovranno iscriversi per ricevere l'autorizzazione al possesso di massimo tre piante e di 25 grammi di cannabis finalizzati al consumo personale e non a alcun tipo di transazione. I "cannabis club" non saranno assimilabili ai coffeee shop di Amsterdam e Barcellona, ma saranno centri che distribuiranno le piante o la cannabis per l'autoproduzione e il consumo, così da dare una vidimazione pubblica alla circolazione della marijuana legale. La norma è la terza promossa in Europa negli ultimi due anni dopo che Malta e Lussemburgo hanno legalizzato la cannabis a scopo ricreativo rispettivamente nel 2021 e nel 2023. I cittadini tra i 18 e i 21 anni potranno acquistare al massimo 30 grammi di cannabis al mese nei club, quelli oltre i 21 fino a 50 grammi.

Nelle intenzioni della coalizione la legge dovrebbe tagliare le gambe al mercato nero. Karl Lauterbach, socialdemocratico titolare della Sanità ha definito la legge " una svolta per superare la politica sfortunatamente fallimentare del passato ", fondata su un rigido proibizionismo di possesso e consumo. La prospettiva tedesca è quella di aprire a un modico autoconsumo capace di evitare che, sottobanco, criminalità e grandi spacciatori possano acquisire presa sul mercato nero.

Il ministro dell'Agricoltura Cem Özdemir, esponente dei Verdi, ha sostenuto il collega ministro dicendo che la legge è " un passo nella direzione dell'accettazione della realtà " che vede 4,5 milioni di tedeschi abitualmente consumare cannabis. Inizialmente, nella fase di studio il governo aveva anche pensato a fare dell'abbattimento dei processi per possesso di ridotte quantità di cannabis e dei relativi costi una conseguenza positiva della legge, assieme a possibili conseguenze fiscali positive: ma Deutsche Welle sottolinea che i risparmi previsti per il sistema tedesco saranno irrisori, così come le relative entrate: " c'erano grandi aspettative per le entrate fiscali e per i risparmi nelle spese di polizia e giudiziarie. Ma le stime sono state corrette e ora sono stimate a diverse centinaia di migliaia di euro, anziché oltre un miliardo l'anno " come inizialmente previsto dai ministeri di Agricoltura e Sanità.

La mossa non ha mancato di provocare reazioni di protesta che il governo ha tenuto in conto fin dall'inizio ma hanno nelle prime ore visto saldarsi un fronte composito: in particolar modo la Cdu-Csu si è scagliata contro la legge e particolarmente dura è la critica del ministro dell'Interno della Sassonia, Armin Schuster, che alla testata economica Redaktionsnetzwerk Deutschland ha dichiarato che la mossa rappresenta " una perdita di controllo dello Stato dei suoi poteri " in materia di legalità. Il ministro-presidente della Baviera, Markus Soeder della Csu, ha parlato di un " pericolo per la salute " mentre anche diverse associazioni legali e sindacati si sono detti contrari. Tra questi il sindacato di polizia tedesco DPolG e l'Associazione tedesca dei giudici, secondo cui la proposta imporrà ai tribunali un lavoro di controllo ulteriore per capire se i cannabis club adempiranno alla legge. Ma l'opposizione più dura viene dal mondo sanitario: Dw dà conto della contrarietà alla proposta di un ticket di cinque associazioni mediche tedesche che in una nota hanno parlato di " una minaccia alla salute mentale e alle opportunità di sviluppo dei giovani in Germania ".