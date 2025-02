Pianificava attacco contro ambasciata israeliana a Berlino: arrestato un ceceno

Ascolta ora 00:00 00:00

Un cittadino russo di 18 anni è stato arrestato in Germania con l'accusa di aver pianificato un attentato di matrice politica a Berlino. Le autorità non hanno fornito ulteriori dettagli, anche se il quotidiano Tagesspiegel ha scritto che il sospetto era ceceno e si ritiene che stesse organizzando un blitz contro l'ambasciata israeliana situata nella capitale tedesca. L'intera vicenda è stata resa nota dalla Procura generale del Brandeburgo e dalla polizia di Potsdam. Il fermo è avvenuto giovedì nel distretto di Dahme-Spreewald. La persona coinvolta è Ahkmad I., viveva a Potsdam ed è stato bloccato all'aeroporto di Berlino dal quale voleva lasciare il Paese per dirigersi a Istanbul. Pare che non abbia agito da solo.

Cosa è successo in Germania

Il diciottenne è stato arrestato dalle forze della Polizia federale e dell'Ufficio di polizia criminale dello Stato del Brandeburgo. All'operazione hanno preso parte anche forze speciali, agenti della polizia antisommossa e della polizia di Berlino. La cattura del ragazzo sarebbe avvenuta in seguito a una non meglio specificata soffiata effettuata da un agente straniero. " Nessun ulteriore dettaglio sullo sfondo e sul motivo possono essere forniti per il momento per proteggere l'indagine ", hanno aggiunto le autorità in attesa di un comunicato ufficiale. Sappiamo che proprio oggi l'imputato è stato portato davanti a un giudice del tribunale distrettuale di Brandeburgo, che ha emesso un mandato di arresto nei suoi confronti. Sono in corso le indagini per il sospetto di preparazione di un grave atto di violenza contro la sicurezza dello Stato.

Secondo le informazioni riportate dal quotidiano Bild, le autorità di sicurezza presumono che l'attentato pianificato possa avere una matrice islamista. Sembra, infatti, che il diciottenne si sia radicalizzato su Internet e che volesse recarsi nello Stato islamico in Africa, passando dalla Turchia, per ricevere lì un addestramento sull'uso delle armi. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa tedesca Dpa, stando alle indagini condotte finora, l'uomo non risultava noto alla polizia per precedenti reati penali. Ricordiamo che la Germania intera è in allerta in vista delle elezioni federali che si terranno domenica. Nel Paese, tra l'altro, si sono recentemente verificati diversi attacchi mortali, il più recente dei quali ha coinvolto un uomo afghano che si è lanciato in auto contro una manifestazione a Monaco di Baviera all'inizio di febbraio.

Massima allerta

A proposito dell'imminente appuntamento elettorale, 1400 agenti di polizia saranno in servizio a Berlino domenica durante le elezioni del Bundestag. La polizia sarà particolarmente presente presso la sede federale della Cdu, vicino al Tiergarten, in serata, perché è stata annunciata una grande manifestazione.

Sono previste proteste anche nelle serate elettorali di AfD e Fdp e a Kreuzberg. La manifestazione davanti alla sede della Cdu si svolgerà all'insegna del motto 'Insieme e in solidarietà contro la destrà, con 750 partecipanti registrati presso le forze dell'ordine. " Ma potrebbero essere molti di più ", ha detto una portavoce della polizia, aggiungendo che ci si aspetta un'atmosfera aggressiva in alcune aree. La polizia berlinese sta ricevendo supporto da altri Stati federali per quanto riguarda le attrezzature tecniche, come l'illuminazione.

Il rischio di attentati è dunque altissimo e l'allerta è massima. Basta vedere cosa è accaduto in mattinata presso la Cattedrale di Colonia, evacuata e chiusa al pubblico a causa del ritrovamento, intorno alle 8.40, di una valigia sospetta, abbandonata sul posto.

Nel giornale rinvenuto non c'era nulla di sottolineato o tagliato, non c'era alcun messaggio segreto

Alla fine, al suo interno, c'era solo la copia di un quotidiano. "", ha dichiarato un portavoce della polizia alla Bild.