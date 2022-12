Giappone, morto a 73 anni il "cannibale di Kobe"

Issei Sagawa, conosciuto come il ‘cannibale di Kobe’, è morto all’età di 73 anni a causa di una polmonite. Aveva ucciso una compagna universitaria in Francia e aveva poi mangiato delle parti del corpo. L’uomo, che non subì mai punizioni per il suo crimine efferato, riuscì a non farsi condannare grazie all’infermità mentale e, una volta tornato in Giappone, divenne famoso.

41 anni fa l'atroce delitto

A dare la notizia della sua morte è stato il fratello minore del 73enne, secondo il quale Sagawa sarebbe deceduto a causa di una polmonite, ed è stato cremato dopo una cerimonia funebre privata alla quale hanno assistito solo alcuni familiari. L’uomo viveva in un appartamento alla periferia di Tokyo. Nel 1981, mentre si trovava nella Capitale francese per studiare, Sagawa invitò la studentessa olandese Renee Hartevelt nel suo appartamento.

Dopo averle sparato al collo, la violentò e consumò parti del suo corpo nell'arco di tre giorni. Una volta scoperto venne arrestato mentre stava cercando di seppellire i resti della sua giovane vittima nel Bois de Boulogne. Durante una perquisizione nella sua casa da parte delle forze dell’ordine, vennero trovati nel congelatore i resti della vittima. Dopo che l’omicida venne scarcerato senza processo sulla base di una perizia psichiatrica, Sagawa trascorse un breve periodo di detenzione all’interno di un istituto mentale, ma il padre riuscì poi a farlo estradare in Giappone.

Perché non venne incarcerato