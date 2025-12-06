Ginecologo rifiuta visita a donna trans: condannato per "oltraggio sessista"

Sei un ginecologo e non vuoi visitare una donna trans? È un oltraggio sessista. Nessuna boutade, nessuna iperbole. Questo è quello che è stato stabilito in Francia, a Pau per la precisione, dove il professor Victor Acharian è stato condannato per essersi rifiutato di visitare una trans: 800 euro di ammenda.

La vicenda registrata nei Pirenei è iniziata nell’agosto del 2023. Emme, donna trans di 26 anni, decise di prenotare un controllo ginecologico di routine via internet, attraverso la celebre piattaforma Doctolib. La giovane – in terapia ormonale da tre anni, ricorda Le Parisien - preoccupata per un dolore al seno, si recò in studio dal dottor Acharian. Ma, poco prima della visita, il ginecologo le fece sapere di non avere alcuna intenzione di visitarla. Il motivo? “Mi occupo solo di vere donne”.

Sì, perché il ginecologo non utilizzò troppi giri di parole nel rispondere alla recensione del compagno della paziente trans. "Si è rifiutato di vederla, la sua segretaria ci ha liquidati freddamente. Lo sconsiglio, mai più" le parole dell’uomo. Diretto e perentorio, il dottore rispose di curare “donne vere” e di non avere “competenza per curare UOMINI, anche se si sono rasati la barba e vengono a dire alla mia segretaria che sono diventati donne”. La paziente denunciò il ginecologo per discriminazione e insulti sessisti e giovedì, dopo due anni e mezzo, è arrivata la condanna.

"Ho risposto a caldo. sospeso dall’Ordine dei Medici per sei mesi.