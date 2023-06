Un uomo trans incinta: bufera sulla rivista di moda

Con l'arrivo del Pride Month si sono moltiplicate le iniziative dedicate al mondo arcobaleno. Molte società hanno deciso di avviare partnership con punti di riferimento del mondo Lgbt alla ricerca di nuovi segmenti di mercato. Anche diversi media hanno deciso di celebrare la ricorrenza, ma non mancano le polemiche. È il caso del magazine femminile Glamour UK, che ha dedicato la copertina digitale del mese a un uomo trans incinto: parliamo dell'attivista, scrittore e influencer Logan Brown, reduce dal percorso di transizione da donna a uomo nonchè in dolce attesa.

"Sono un uomo trans incinto ed esisto, quindi non importa quello che qualcuno dice, sono letteralmente una prova vivente" , la testimonianza di Brown alla rivista, mentre è ritratto in topless, con un abito dipinto e il pancione in vista. Una copertina con l'obiettivo di "celebrare l'alleanza tra donne (cisgender o meno) e persone trans attraverso le esperienze condivise, in particolare la gravidanza, l'assistenza sanitaria e il parto" . L'intervista è stata realizzata due settimane prima del parto e ha acceso i riflettori sul percorso medico in quanto uomo trans.

L'attivista ha denunciato le critiche ricevute da molti utenti social per aver raccontato la gravidanza passo per passo, ma sia lui che la compagna Bailey J Mills - drag queen performer e star di TikTok - hanno tirato dritto. Brown ha denunciato offese e insulti, difendendo a spada tratta le sue scelte, e ha anche annunciato di voler realizzare un libro per bambini e - naturalmente - un'autobiografia per raccontare la gravidanza così da "offrire una risorsa alle altre persone trans". "Avere un bambino con una relazione queer è la migliore sensazione di sempre", uno dei passaggi dell'intervista a Glamour UK in cui si è lamentato di non aver ricevuto sufficienti attenzioni: "Il personale ha commesso un errore di genere e nessuno si è voltato verso di me e mi ha detto: 'Stai bene?'. Nessuno mi ha chiesto come ci si sente ad essere un uomo trans incinto". E ancora, ha posto l'accento sulla necessità di "un supporto per la salute mentale".