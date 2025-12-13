Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza
Cronaca internazionale |Paura in volo

Guasto al motore dopo il decollo, atterraggio d'emergenza per Boeing della United Airlines

Il guasto al motore al decollo ha causato un incendio vicino alla pista, secondo quanto riferito dai media Usa

Guasto al motore dopo il decollo, atterraggio d'emergenza per Boeing della United Airlines
00:00 00:00

Un Boeing 777-200ER della United Airlines è stato costretto a tornare indietro oggi dopo essere partito dall'aeroporto di Washington Dulles per Tokyo Haneda, a seguito di un guasto al motore al decollo che ha causato un incendio vicino alla pista, secondo quanto riferito dai media Usa.

"Poco dopo il decollo, il volo United 803 è tornato a Washington Dulles ed è atterrato in sicurezza per riparare un guasto a uno dei suoi motori", ha spiegato la compagnia aerea, aggiungendo che non sono stati segnalati feriti tra i 275 passeggeri e i 15 membri dell'equipaggio.

Ora dovrebbero raggiungere la loro destinazione originale a bordo di un altro aereo in partenza più

tardi sabato. La pista interessata ha dovuto essere chiusa "per un periodo di tempo limitato, ma Dulles ha diverse piste e le altre operazioni di volo non sono state interessate", ha dichiarato una portavoce dello scalo.

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica