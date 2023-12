Terrore a bordo dell'aereo: un guasto fa tremare il velivolo | Il video choc

Momenti di autentico terrore per i passeggeri del volo China Eastern Airlines A330-300, partito da Shanghai e diretto a Hong Kong. A un certo punto del viaggio, infatti, il velivolo ha avuto un guasto al motore e l'intera cabina ha cominciato a tremare, scatenando il panico a bordo. In quei terribili istanti sono stati in molti a pensare al peggio.

Cosa è successo

Secondo quanto diffuso dalla stampa estera, che ha raccolto le testimonianze di coloro che si trovavano a bordo dell'aereo, il vettore della China Eastern Airlines MU721, un Airbus A330-300 (B-8970) decollato da Shanghai Hongqiao a diretto Hong Kong, ha cominciato improvvisamente a tremare, scatendando la paura all'interno del velivolo.

L'aereo avrebbe dovuto atterrare all'aeroporto internazionale di Hong Kong intorno alle 10.50, ma la pericolosità della situazione (sospetto guasto del motore) ha spinto i piloti a tentare un disperato atterraggio di emergenza. MU721 è stato quindi dirottato a Xiamen Gaoqi.

Sono stati momenti di autentico terrore per i passeggeri, alcuni dei quali sono riusciti a mostrare l'orrore di quanto stava accadendo registrando dei filmati in cui si percepiscono chiaramente le vibrazioni dei velivolo.

Stando a quanto si apprende, il volo della China Eastern Airlines era partito da Shanghai Hongqiao intorno alle 8.30 del mattino dello scorso 3 dicembre quando, a un certo punto, i passeggeri avrebbero udito un forte boato. Qualcuno è addirittura riuscito a individuare il motore danneggiato, arrivando a fotografarlo dal finestrino. Nei video dell'incidente che circolano in rete, si vedeno i passeggeri saldamente aggrappati ai sedili mentre l'aereo, evidentemente instabile, vibra con violenza.

L'atterraggio di emergenza

La storia si è fortunatamente conclusa con un lieto fine. I piloti del volo MU721 della China Eastern Airlines sono riusciti ad atterrare all'aeroporto di Xiamen Gaoqi, dove il velivolo è stato poi accuratamente esaminato.

A quanto pare l'airbus, registrato B-8970, è un aereo di sette anni, ma fino ad oggi non aveva dato alcun tipo di problema. Malgrado la grande paura, i passeggeri sono poi arrivati a destinazione, e fra di loro non si sono registrati feriti. Una volta atterrati a Xiamen, hanno poi ripreso il viaggio con un altro aereo per Hong Kong.