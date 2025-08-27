"Ha aiutato nostro figlio a suicidarsi". I genitori accusano Chatgpt

Un episodio tanto tragico quanto potenzialmente storico. I genitori di un ragazzo californiano di 16 anni hanno intentato una causa contro OpenAI, sostenendo che ChatGpt abbia fornito al figlio istruzioni dettagliate su come togliersi la vita e lo abbia incoraggiato a suicidarsi. Il giovane, purtroppo, si è tolto la vita.

Ma facciamo un passo indietro. Matthew e Maria Raine sostengono che il figlio Adam per diversi mesi tra il 2024 e il 2025 abbia mantenuto un rapporto strettissimo con l’intelligenza artificiale, simile a un rapporto intimo. Da qui l'azione legale. Secondo il documento visionato dall’agenzia France-Presse, durante l’ultimo scambio dell’11 aprile 2025, ChatGPT avrebbe aiutato Adam a sottrarre vodka dalla casa dei genitori e fornito un’analisi tecnica del cappio che aveva creato, confermando che "potrebbe potenzialmente tenere sospeso un essere umano". Il ragazzo è stato trovato morto poche ore dopo, utilizzando questo metodo.

I genitori accusano il sistema di aver "incoraggiato e convalidato costantemente tutto ciò che Adam esprimeva, compresi i suoi pensieri più pericolosi e autodistruttivi, in un modo che sembrava profondamente personale". Ma non solo. I genitori della vittima chiederanno il risarcimento dei danni e solleciteranno il tribunale a imporre misure di sicurezza specifiche.

La risposta dell'azienda non è tardata ad arrivare. Tramite un suo portavoce, Open Ai ha sottolineato come su ChatGpt sono state implementate alcune misure che dovrebbero aiutare le persone a chiedere ausilio. Tuttavia, sempre da Open Ai, hanno ammesso che "ci sono stati momenti in cui i nostri sistemi non si sono comportati come previsto nelle situazioni delicate".