Ha salvato più di 100 persone dalla strage di Mosca, premiato il 15enne eroe

Dimostrando una lucidità e un coraggio impressionanti per un ragazzino della sua età (ha solo 15 anni) il giovane Islam Khalilov è riuscito non solo a salvare se stesso, ma anche altre 100 persone, sottraendole alla furia degli attentatori che avevano fatto irruzione nel teatro Crocus City Hall di Mosca.

Il terribile attacco terroristico avvenuto venerdì scorso ha provocato la morte di oltre 137 persone, fra cui 3 bambini, e il ferimento di 180. I numeri potrebbero ulteriormente aumentare, tuttavia, grazie alla forza di volontà di questo ragazzino molte vite sono state risparmiate.

Per questo motivo nel corso della giornata di ieri, domenica 24 marzo, Islam è stato ricevuto dalla squadra di calcio di Mosca, lo Spartak Mosca, che ha voluto premiarlo. Il 15enne è apparso visibilmente emozionato di incontrare i suoi beniamini, essendo un tifoso della squadra. I calciatori hanno ascoltato il racconto di Islam, consegnandogli poi una maglietta d'onore e altri doni che il ragazzino, ancora provato dall'orrore vissuto, potrà conservare come ricordo dell'incontro. Lo Spartak Mosca ha voluto donargli anche l'abbonamento alle partite del club.

Umile e molto coscienzioso per la sua età, Islam Khalilov conosceva molto bene il teatro Crocus City Hall di Mosca, avendoci lavorato come guardarobiere part-time. Un lavoretto svolto nel dopo-scuola che è risultato fondamentale per garantire la sua salvezza e quella di molte altre persone. In uno dei video della strage, infatti, si vede il 15enne che, mantenendo il sangue freddo, guida un gruppo di spettatori presenti nel teatro verso una porta che conduce ad un altro edificio collegato al Crocus. Il giovane invita inoltre tutti a dirigersi verso l'Expo, un palazzo in cui si teneva un'altra manifestazione. Soltanto dopo aver aiutato tutti, Islam pensa a salvare se stesso.