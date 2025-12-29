Lanciati nuovi missili a lungo raggio": allarme in Asia, così Kim sfida l’Occidente

La Corea del Nord ha testato due missili da crociera strategici a lungo raggio. Secondo la Korean Central News Agency (Kcna), i lanci hanno avuto luogo sul Mar Giallo e avevano lo scopo di valutare la prontezza e la capacità di combattimento delle unità missilistiche di Pyongyang. La stessa agenzia nordcoreana ha definito l'operazione come una verifica della " postura di risposta alla controffensiva e della capacità di combattimento delle sottounità missilistiche a lungo raggio ". Kim Jong Un, riferiscono i media di Stato, ha osservato il test rilasciando dichiarazioni emblematiche: " Il governo e il partito al potere della Corea del Nord dedicheranno, come sempre, tutti i loro sforzi allo sviluppo illimitato e sostenibile della forza di combattimento nucleare statale ".

Il doppio test missilistico della Corea del Nord

L'esercito della Corea del Sud ha confermato di aver rilevato diversi lanci dall'area di Sunan, vicino a Pyongyang. I missili sono stati seguiti passo dopo passo da Seoul, mentre le autorità sudcoreane hanno affermato di stare monitorando attentamente la situazione in coordinamento con gli Stati Uniti. Il doppio test di Kim comprenderebbe il primo lancio di un missile da crociera a lungo raggio della Corea del Nord dall'inizio di novembre. Ricordiamo che le forze nordcoreane hanno condotto l'ultimo test missilistico balistico il 6 novembre, poco dopo la visita del presidente degli Stati Uniti Donald Trump nella regione.

Dal canto loro, i media statali nordcoreani hanno scritto che l'ultima esercitazione rientra negli sforzi in corso per rafforzare quelle che il Paese definisce le sue forze di deterrenza strategica. I missili da crociera, a differenza dei missili balistici, volano tipicamente a quote più basse e possono manovrare durante il volo, il che li rende più difficili da rilevare e intercettare. La Kcna non ha rilasciato dettagli tecnici sul tipo di missili utilizzati, né sulla distanza percorsa. I vari articoli si sono concentrati sull'ispezione dell'esercitazione da parte della leadership e sull'obiettivo dichiarato di migliorare la prontezza al combattimento a livello di unità.

La strategia di Kim

I lanci di domenica sono stati l'ultima dimostrazione di armi da parte della Corea del Nord in vista del congresso del Partito dei Lavoratori, il partito al governo, previsto per l'inizio del prossimo anno. L'attenzione esterna sull'evento citato, il primo del suo genere in cinque anni, sarà rivolta alla possibilità che Kim possa stabilire nuove priorità nelle relazioni con gli Stati Uniti e risponda alle richieste di Washington di riprendere i colloqui a lungo sopiti.

La solita Kcna ha riferito che Kim ha espresso " grande soddisfazione " per i lanci, avvenuti domenica al largo della costa occidentale del Paese. Ha inoltre affermato che Kim ha osservato che testare l'affidabilità della deterrenza nucleare della Corea del Nord e dimostrarne la potenzialità è " solo un esercizio responsabile del diritto all'autodifesa e alla deterrenza bellica " di fronte alle minacce esterne alla sicurezza.

Questi progressi militari da parte di Pyongyang hanno ulteriormente aumentato le tensioni nella regione, in concomitanza con i preparativi per la visita programmata del presidente sudcoreano Lee Jae Myung in Cina all'inizio di gennaio. Lee cercherà presumibilmente la cooperazione di Pechino per affrontare le ambizioni nucleari di Kim e le relative questioni di sicurezza.

Nel frattempo, nelle ultime settimane, Giappone , Corea del Sud e Stati Uniti hanno condotto, che hanno visto all'inizio di questo mesevolare insieme asul Mar del Giappone.