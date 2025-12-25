Il “regalo di Natale” di Kim Jong-un: spunta il primo sottomarino nucleare della Corea del Nord

Un regalo di Natale per Kim Jong-un. Nelle scorse ore i media nordcoreani hanno diffuso le immagini che confermano i notevoli progressi compiuti da Pyongyang nella costruzione del suo primo sottomarino a propulsione nucleare da 8700 tonnellate. Un sogno inseguito dal Maresciallo almeno dal 2021, quando aveva discusso il raggiungimento di tale obiettivo in occasione del congresso del partito. L'agenzia di Stato Kcna ha diffuso la notizia rendendo noto che il sommergibile è stato ispezionato dal dittatore e da sua figlia Kim Ju-ae, sempre più considerata l'erede designata dal leader del Regno Eremita.

Gli scatti della visita di Kim Jong-un al cantiere navale, situato in una località imprecisata, mostrano la fusoliera del sottomarino in gran parte completata. Nel corso del'ispezione il capo del regime nordcoreano ha affermato che si tratta di un passo cruciale nella modernizzazione e nell'armamento nucleare della marina nordcoreana. La Corea del Nord, riferisce l'Associated Press, ha indicato che intende armare il sommergibile con armi nucleari, definendolo un " sottomarino missilistico strategico " o un " sottomarino d'attacco nucleare strategico ".

Non è passato inosservato il commento che Kim-Jong-un ha rivolto alla Corea del Sud, anch'essa intenzionata a costruire il proprio sottomarino a propulsione nucleare con la benedizione dell'amministrazione Trump. Gli sforzi di Seul, ha detto il dittatore nordocreano, sono " un atto offensivo " che viola gravemente la sicurezza e la sovranità marittima di Pyongyang. Il Maresciallo ha poi sottolineato che il piano sudcoreano rende ulteriormente evidente la necessità di potenziare e armare in maniera nucleare la marina della Corea del Nord e che il completamento del suo sottomarino a propulsione nucleare rappresenterebbe un cambiamento " epocale " nel rafforzamento della sua deterrenza nucleare nei confronti delle minacce dei nemici.

Non è chiaro quando Kim Jong-un abbia compiuto la visita al cantiere navale né quanto si sia vicini al completamento del sommergibile. È la prima volta che i media nordcoreani pubblicano immagini del sottomarino da marzo, quando vennero mostrate le sezioni inferiori dell'imbarcazione. Moon Keun-Sik, esperto presso l'Università Hanyang di Seul, spiega che gli scatti dello scafo in gran parte completato suggerirebbero che molti dei suoi componenti principali, tra cui il motore e forse il reattore, siano già stati costruiti e che quindi potrebbe essere testato in mare entro pochi mesi.

Sin qui non pochi erano i dubbi degli addetti ai lavori sulle capacità da parte di Pyongyang di costruire un sottomarino nucleare ma alcuni analisti ritengono che Mosca potrebbe aver fornito al regime nordcoreano tecnologia cruciale in cambio del supporto fornito da Kim Jong-un a Vladimir Putin nel contesto del conflitto in Ucraina. A confermare l'alleanza tra i due capi di Stato il messaggio inviato in queste ore dallo zar del Cremlino. Il leader russo ha infatti inviato a Kim Jong-un " i suoi più sentiti auguri per l'arrivo del nuovo anno " rimarcando come il 2025 sia stato un anno importante nelle relazioni tra i due Paesi.

Secondo il presidente della Federazione, "" dei soldati nordcoreani "" e il successivo lavoro compiuto dagli "" sono stati "" e della "" tra la Russia e la Corea del Nord.