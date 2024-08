"Ha avuto un figlio con la tata...". Lo scandalo sessuale che imbarazza la Harris

Ascolta ora 00:00 00:00

Da un lato Donald Trump continua ad attaccarla senza sosta: il tycoon le ha recentemente dato della stupida, alludendo al suo basso quoziente intellettivo, e l'ha accusata di aver distrutto gli Stati Uniti. Dall'altro i giornali stanno sollevando un polverone mediatico per via di un presunto scandalo, con tanto di sesso, corna e figli illegittimi in mezzo, che vede protagonista suo marito. Il soggetto è ovviamente Kamala Harris, la sfidante di The Donald alle prossime, e sempre più vicine, elezioni presidenziali Usa.

La signora potrebbe avere uno scheletro dell'armadio non da poco: un marito, Doug Emhoff, che ha tradito la prima moglie con una tata, Najen Naylor, che lavorava nella scuola privata frequentata dai figli dello stesso Emhoff. Se la notizia della relazione extraconiugale è confermata, non ci sono conferme in merito al fatto che i due abbiano avuto anche un figlio. Certo è che la notizia sta imbarazzando, e non poco, lo staff di Harris, che è sempre stata informata della vicenda ma che adesso non può permettersi di prestare il fianco ad attacchi così personali. Tanto più contro uno sfidante del calibro di Trump.

Lo scheletro nell'armadio del marito di Kamala Harris

Nessun errore politico, gaffe istituzionale o altro: la notizia rientra nel gossip puro. La vicenda, di per sé, è semplice: Ehmoff, attuale marito di Harris, avrebbe avuto un figlio illegittimo nato nel bel mezzo di una relazione clandestina intrattenuta quando stava con la prima moglie, Kerstin Mackin. L'uomo dice di essersi assunto le sue “responsabilità” ma i media hanno iniziato a martellare la repubblicana su questa singolare vicenda. Una vicenda potenzialmente dannosa per Harris, visto che Ehmofff ha di fatto ammesso di aver tradito la sua ex moglie dopo la pubblicazione di una notizia secondo cui avrebbe messo incinta la tata di famiglia.

Il “second gentlemen” si sarebbe allontanato dall'allora moglie Kerstin, più di dieci anni e mezzo fa, per una tata bionda, la citata Najen Naylor, che insegnava in una scuola privata frequentata dai loro due figli. Naylor non ha tenuto il bambino, ha dichiarato al Daily Mail un amico intimo a conoscenza diretta della relazione e della gravidanza. Non è chiaro cosa intendesse esattamente la fonte.

Qualche ora dopo la pubblicazione della notizia, Emhoff ha ammesso di avere avuto una relazione, senza fare il nome di Naylor né parlare della sua presunta gravidanza. " Durante il mio primo matrimonio, io e Kerstin abbiamo attraversato momenti difficili a causa delle mie azioni. Mi sono assunto le mie responsabilità e negli anni successivi abbiamo affrontato la situazione come famiglia e ne siamo usciti rafforzati ", ha dichiarato Emhoff.

Relazione extraconiugale e figlio illegittimo?

Emhoff avrebbe raccontato ad Harris di questa relazione ben prima che i due si sposassero. Le avrebbe anche spiegato che la relazione era terminata prima che Emhoff iniziasse a frequentare l'attuale vicepresidente. Dal canto suo, Naylor non ha negato la relazione o la gravidanza quando è stata avvicinata dal Daily Mail nella sua casa negli Hamptons. " Sono un po' spaventata in questo momento ", avrebbe detto Stacey Brooks, un'amica della tata.

In ogni caso, l'intera vicenda starebbe preoccupando lo staff di Harris. Ricordiamo che Emhoff, 59 anni, e la sua ex moglie, produttrice cinematografica, hanno divorziato nel 2009 dopo che lei aveva scoperto la relazione. I due hanno un figlio, Cole, di 29 anni, e una figlia, Ella, modella e stilista di 25 anni.

Nel settembre 2009, Naylor aveva pubblicato un video su Facebook per " presentare " tre bambini, con la didascalia " Baby

party!". Due erano figli dell’amica Stacey Brooks, nati due mesi prima della data di pubblicazione del post. Il terzo compariva in nessuna foto di famiglia condivisa sui social né sembrava essere un pargolo di Brooks...