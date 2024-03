"Ha tradito sua missione". Musk fa causa a OpenAI

Elon Musk contro OpenAI e il suo Ceo Sam Altman. Mister Tesla ha fatto causa alla società di ricerca sull’intelligenza artificiale – produttrice di ChatGPT e supportata da Microsoft – per aver tradito la sua missione. Secondo il visionario imprenditore, che è stato tra i fondatori nel 2015, l’alleanza con il colosso dell’informatica avrebbe comportato l'abbandono da parte di OpenAI della missione fondativa di sviluppare l'intelligenza artificiale "a beneficio dell'umanità in generale" .

Come riportato dalla CNN, giovedì Musk ha intentato causa alla Corte Superiore di San Francisco per violazione del contratto, violazione del dovere fiduciario e pratiche commerciali sleali. Il miliardario ha chiesto che la società, Altman e il co-fondatore Greg Brockman ripaghino i profitti ricevuti dall’azienda, nonché un'ingiunzione per impedire a chiunque, inclusa la stessa Microsoft, di beneficiare della tecnologia OpenAI.

Musk ha affermato di aver chiuso un accordo nel 2015 per fare sì che la società di AI restasse un'organizzazione no-profit che avrebbe sviluppato tecnologia a beneficio dell'umanità. Il problema per mister Tesla è legato allo stretto rapporto con Microsoft. A causa di questo patto, OpenAI e i suoi vertici avrebbero bruciato l’accordo e starebbero snaturando la missione dell’azienda: “OpenAI è stata trasformata in una filiale di fatto closed source della più grande azienda tecnologica al mondo: Microsoft” , si legge nel documento depositato alla Corte Superiore di San Francisco. Nel 2019 Altman, Brockman insieme a Ilya Sutskever hanno dato vita OpenAI LP, un’entità a scopo di lucro che esiste all’interno della struttura dell’azienda più ampia. Quella società ha portato OpenAI a una valutazione di 90 miliardi di dollari in pochi anni.

Sebbene Microsoft – che ha investito miliardi di dollari in OpenAI e che ha una stretta collaborazione con la startup – non sia nominata come imputata nella causa, il colosso della tecnologia appare sessantotto volte nella denuncia. Gran parte della causa mette in discussione l’apparente influenza di Microsoft su OpenAI e la posizione economica di Microsoft. Ricordiamo che Musk aveva già minacciato di citare in giudizio Microsoft accusandola di aver rubato contenuti da X, ex Twitter, per “addestrare” i suoi strumenti di intelligenza artificiale. Dopo il suo addio a OpenAI, l’imprenditore sudafricano ha fondato la sua società di intelligenza artificiale, xAI. Seguiranno aggiornamenti, Musk è pronto alla battaglia legale.