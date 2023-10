Da Varoufakis a Mélenchon, la sinistra schierata con Hamas: "Europei criminali"

Sono trascorsi quattro giorni dal terribile attacco sferrato da Hamas contro Israele: decine di morti, feriti e ostaggi innocenti. Eppure in giro per l’Europa c’è chi ha trovato il coraggio di schierarsi contro Tel Aviv: tra chi non condanna la violenza dei miliziani palestinesi e chi addirittura la giustifica (in alcune piazze europee sono state persino organizzate manifestazioni pro Hamas), l’elenco è sempre più corposo. Tra gli iscritti il rosso Yanis Varoufakis: “I criminali qui non sono quelli di Hamas, i criminali sono gli europei” .

Il rosso, ex ministro delle Finanze greco, ha sottolineato che non condannerà mai Hamas per il suo attacco contro Israele, paragonando l’assedio a Gaza all’apartheid in Sudafrica. “Coloro che si sforzano di strappare a persone come me del DIEM 25 (il suo movimento Democracy in Europe Movement 2025, ndr) una condanna dell’attentato dei guerriglieri di Hamas non la otterranno mai e non la otterranno mai per un motivo molto semplice” , le parole di Varoufakis: “Chi ha a cuore gli esseri umani senza alcuna discriminazione, chi ha a cuore allo stesso modo un ebreo e un arabo deve porsi una domanda molto semplice. Qual è esattamente la loro idea della cessazione delle ostilità secondo cui i palestinesi deporranno le armi e torneranno nella più grande prigione a cielo aperto del mondo dove saranno costantemente soffocati dallo stato dell'apartheid” .

“The criminals here are not Hamas.. The criminals are Europeans.“



