Guerra in Israele, l'orrore di Hamas: "Uccideremo un ostaggio ad ogni attacco" | La diretta

Guerra in Israele, si combatte a Gaza: due italiani in ostaggio. Hamas: "Siamo 40mila" | La diretta

Ascolta ora: "Guerra in Israele, si combatte a Gaza: due italiani in ostaggio. Hamas: "Siamo 40mila" | La diretta"

Quarto giorno di guerra tra Israele e Hamas. Nella notte si sono intensificati gli scontri tra l’esercito israeliano e i miliziani palestinesi sulla Striscia di Gaza, dove secondo l’Onu il numero di sfollati è salito a 187.518. Il ministro della Difesa di Israele ha promesso " un assedio totale ", preannunciando un'imponente operazione militare di terra, mentre le Idf hanno annunciato di aver ripreso il controllo del confine con Gaza, interamente minato e dal quale non sono più entrati terroristi nelle ultime 24 ore.

In attesa dell'offensiva, Tel Aviv ha consigliato ai civili di evacuare passando dall'Egitto: " Il valico di Rafah è ancora aperto. Ognuno può uscire. Consiglierei di uscire ", ha riferito un portavoce militare. Il bilancio delle vittime è in crescita, con oltre 900 morti, 2.600 feriti e almeno 750 dispersi in territorio israeliano. Tra di loro c’è anche una coppia italo-israeliana rapita in un kibbutz a Beeri: a darne notizia è stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani. I civili in ostaggio sono almeno 150 e Hamas ha minacciato di ucciderne uno per ogni edificio bombardato a Gaza, trasmettendo l'esecuzione in streaming. " Ucciderli non migliorerà la situazione ", ha avvertito il tenente colonnello israeliano Richard Hecht. Nel frattempo i voli da e verso l’aeroporto internazionale Ben Gurion di Tel Aviv sono stati cancellati. La compagnia statunitense Delta Airlines ha sospeso i collegamenti fino alla fine di ottobre.

Soldati israeliani schierati al confine con il Libano

Le Forze di difesa israeliane stanno schierando decine di migliaia di nuovi soldati al confine con il Libano, nella parte settentrionale del Paese, dopo i recenti attacchi provenienti dalle postazioni dei terroristi di Hezbollah e le infiltrazioni di nuovi miliziani. Lo ha annunciato il portavoce delle Idf, Jonathan Conricus alla Cnn. " La situazione è instabile. Siamo vigili. Abbiamo aggiunto decine di migliaia di truppe lungo il confine, riservisti e unità regolari, in previsione di un attacco di Hezbollah ", ha affermato Conricus alla tv americana. Israele ha richiamato oltre 300mila riservisti negli scorsi giorni.

Quanti sono i morti

Sono oltre 1.600 le persone morte in totale: 900 le vittime israeliane, 704 quelle comunicate dal ministero della Sanità palestinese. I feriti ammontano a 6.600, di cui 2.600 israeliani e 4mila a Gaza. L'esercito israeliano ha comunicato la perdita di 123 soldati.

I video dei terroristi di Hamas che entrano in territorio israeliano

I combattenti di Hamas hanno documentato le incursioni di sabato scorso filmando il sorprendente assalto contro le recinzioni di confine e i siti militari israeliani temporaneamente occupati. La Cnn ha geolocalizzato i video condivisi dai terroristi: in uno alcuni miliziani armati entrano nel kibbutz di Be'eri (lo stesso dove sono stati rapiti i due italo-israeliani dispersi), in un altro sfondano la recinzione del checkpoint di Erez e in un terzo provano ad attaccare la base militare di Zikim da alcune barche neutralizzate dall'esercito israeliano.

A Pratica di Mare gli aerei con gli italiani evacuati

Sono atterrati alle 8.15 e alle 9.30 di questa mattina a Pratica di Mare i due Boeing Kc767 dell’Aeronautica Militare Italiana con a bordo i 200 cittadini italiani rimasti nel Paese. Il primo volo è decollato da Pratica di Mare ieri sera verso le 23.00, mentre il secondo è partito dal Kuwait ed è arrivato a Tel Aviv dopo uno scalo a Cipro. L'evacuazione è stata disposta e coordinata dal Comando operativo di Vertice interforze della Difesa.

" Il ministero degli Esteri – fa sapere l'Unità di Crisi della Farnesina – ha avviato sin dal primo momento un attento monitoraggio della situazione in Israele e nei Territori Palestinesi e ha immediatamente attivato una rete di contatto con i connazionali presenti nel Paese, in stretto raccordo con l'Ambasciata a Tel Aviv e il Consolato Generale a Gerusalemme. L'incertezza sulla programmazione dei voli commerciali, unita alle sempre più frequenti cancellazioni delle ultime ore, ha reso necessario pianificare soluzioni alternative, sia sul canale commerciale sia su quello militare ". Oggi, 10 ottobre, e domani sono in programma quattro voli a tariffe calmierate.

Circa 200 italiani stanno rientrando da su due aerei militari. I voli attivati su richiesta della Farnesina e coordinati con la Difesa arriveranno a Pratica di Mare. Orgoglioso del gioco di squadra che ha coinvolto @ItalyinIsrael, il Consolato a Gerusalemme, l'UdC e i militari — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) October 10, 2023

Hamas: "40mila uomini a Gaza, sarà una guerra lunga"

Quello di sabato scorso è stato un attacco a sorpresa non solo per Israele ma anche per Hamas. Lo rivela Ali Barakeh, membro della leadership dell’organizzazione in esilio a Beirut che ha risposto alle domande dei giornalisti dell'Associated Press nel suo ufficio in Libano. Barakeh ha dichiarato che soltanto una decina di comandanti erano a conoscenza di quella che è stata definita " l'ora zero ". " Siamo rimasti sorpresi da questo grande crollo ", ha aggiunto, ricordando che soltanto 2mila uomini su un esercito di 40mila sono stati mobilitati finora e che il gruppo possiede un arsenale di razzi che gli permetterà di proseguire a lungo questa guerra.

Gli Usa si attivano per liberare gli ostaggi

Colloquio telefonico tra il Il segretario di Stato Usa Antony Blinken e il suo omologo israeliano Eli Cohen. I due hanno parlato dello sforzo congiunto per ottenere il rilascio immediato degli ostaggi. Secondo l'ambasciatore israeliano all'Onu, Hamas ha sequestrato 150 persone dall’inizio del conflitto e ha minacciato di ucciderne uno per ogni edificio distrutto a Gaza. Le vittime di nazionalità statunitense finora confermate sono 11.