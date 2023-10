Studenti inneggiano ad Hamas, Valditara: "Finiranno in prigione"

Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, si è recato alla scuola ebraica di Milano per portare la propria solidarietà dopo la notizia che alcuni studenti del capoluogo lombardo avrebbero inneggiato ad Hamas a pochissimi giorni di distanza dai feroci attacchi terroristi contro Israele. " Se è vero che alcuni collettivi scolastici hanno inneggiato ad Hamas alla morte dei ragazzi israeliani, vanno perseguiti dalla legge - ha affermato Valditara -. Farò partire immediatamente nostre ispezioni nelle scuole coinvolte, chiedendo alla Procura di promuovere un'azione penale per odio razziale. L'azione di Hamas è infame - ha proseguito -. Queste persone devono essere perseguite dalla Procura della Repubblica e spero finiscano in prigione, sono di mentalità nazista, personaggi che devono essere isolati e condannati senza se e senza ma ".

A quanto si apprende, due associazioni giovanili milanesi avrebbero infatti appoggiato sui social gli attacchi, arrivando ad esultare per i massacri di civili. " Non è plausibile che alcuni sindacati o partiti li difendano ", ha aggiunto il ministro Valditara riferendosi proprio ai Collettivi di Milano e alle presunte frasi che avrebbero pronunciato. Alla visita alla scuola ebraica di Milano era presente anche il segreterio generale Alfonso Sassun. L'esponente di governo è stato accolto da tutto il personale della scuola, dal vicepresidente della comunità Ilan Boni, dal consigliere e vicepresidente dell'Unione delle comunità ebraiche italiane (Ucei) Milo Hasbani e dal rabbino capo di Milano, Alfonso Arbib. Durante la visita del ministro si è collegato telefonicamente anche il presidente della comunità Walker Meghnagi.