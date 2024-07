"Hanno conquistato un aeroporto": cosa c'è dietro le manovre cinesi ai confini Ue

Ascolta ora 00:00 00:00

Durante le loro ultime esercitazioni militari congiunte le truppe di Cina e Bielorussia hanno simulato la cattura di un aeroporto. L'azione si è verificata in un'area non distante dal confine con Polonia e Ucraina, e pochi giorni dopo che la Nato aveva definito il Dragone come un " facilitatore decisivo " dello sforzo bellico russo. Pechino e Minsk hanno spiegato che le operazioni, andate in scena dal 15 al 19 luglio, rientravano in un ampio " addestramento anti terrorismo " denominato Eagle Assault. È comunque la prima volta che le forze armate cinesi hanno partecipato ad esercitazioni sul suolo bielorusso.

La simulazione della cattura di un aeroporto

Le esercitazioni in questione si sono tenute nei pressi della città di Brest, non distante dalla Polonia e a soli 28 chilometri dall'Ucraina. Hanno destato preoccupazione tra i membri dell'Alleanza atlantica, considerando che la Bielorussia è una stretta partner della Russia, e che le manovre, come detto, hanno incluso anche la simulazione della cattura di un aeroporto. Quest'ultima azione, a detta di alcuni analisti, sembrerebbe replicare quanto avvenuto nel corso delle prime fasi del conflitto ucraino, quando le forze russe conquistarono con successo l'aeroporto di Gostomel, noto anche come aeroporto Antonov, situato nei pressi di Hostomel, una cittadina a circa 12 miglia a nord-ovest di Kiev.

Un resoconto più dettagliato della suddetta esercitazione è stato pubblicato lo scorso giovedì dal ministero della Difesa cinese, che ha affermato in un post sull'account ufficiale su WeChat che le truppe avevano dimostrato " buone capacità tecniche e tattiche, solidi livelli di addestramento e un forte spirito combattivo ". Il comandante cinese, Wang Bo, ha affermato che le due parti hanno praticato l'" accerchiamento, il controllo e l'inseguimento " dei loro obiettivi e hanno perfezionato le loro tattiche di ricognizione e blocco.

Mercoledì, si apprende dai comunicati ufficiali, si è tenuta un'esercitazione congiunta di combattimento aria-terra che avrebbe simulato un'operazione per sottrarre il controllo di un aeroporto ai terroristi utilizzando droni, paracadutisti e forze di terra. Il rapporto sottolinea come l'esercitazione si sia svolta " senza intoppi " grazie al " coordinamento impeccabile ", al " solido addestramento " e all'" elevato livello di fiducia " tra i due schieramenti coinvolti.

Le mosse della Cina

L'esercitazione congiunta è stata annunciata poco dopo che la Bielorussia è diventata ufficialmente il decimo stato membro della Shanghai Cooperation Organization (SCO). Questo mese si sono inoltre verificati ulteriori impegni militari cinesi in Bielorussia, tra cui la partecipazione della Guardia d'onore dell'Esercito Popolare di Liberazione alla parata militare a Minsk il 3 luglio, per commemorare l'80esimo anniversario della liberazione della Bielorussia.

Tornando all'addestramento, la simulazione della cattura dell'aeroporto – molto simile a quello di Hostomel - potrebbe rappresentare una sorta di messaggio in codice. Ricordiamo che la Cnn aveva descritto la cattura del richiamato sito ucraino da parte dei russi come " la prima grande vittoria " del Cremlino dall'inizio della sua offensiva in Ucraina.

Allo stesso modo, c'è chi

pensa che se la Cina dovesse invadere, probabilmente prenderebbe di mira gli aeroporti chiave dell'isola per assicurarsi un punto d'appoggio strategico e accelerare lo spiegamento delle sue forze.