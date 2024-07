Militari in Bielorussia e in Laos: cosa c’è dietro la mossa della Cina

Ascolta ora 00:00 00:00

Pechino e Minsk hanno avviato un'esercitazione militare congiunta nei pressi della città di Brest, nella Bielorussia occidentale, in un'area non distante della Polonia e vicina all'Ucraina. L'addestramento antiterrorismo, noto come Eagle Assault, ha già suscitato preoccupazione in Europa, visto che il governo bielorusso è il più stretto partner della Russia di Vladimir Putin e che la zona interessata dalle manovre si trova vicina all'epicentro delle tensioni tra Kiev e Mosca. Il ministero della Difesa bielorusso ha fatto sapere che le truppe cinesi sono arrivate nel Paese per in vista delle preparazioni, che si svolgeranno da oggi, 8 luglio, al prossimo 19 luglio. Allo stesso tempo la guarnigione dell'Esercito Popolare di Liberazione di Hong Kong prenderà parte alle esercitazioni militari congiunte Cina-Laos, denominate Friendship Shield 2024, iniziate lo scorso venerdì in Laos e in calendario fino al 18 luglio.

Esercitazioni tra Cina e Bielorussia

È la prima volta che la Cina invia personale militare in Bielorussia per l'addestramento, ha ricordato il sito South China Morning Post. L'ultima esercitazione congiunta tra i due Paesi è stata l'Eagle Assault del 2018, tenutasi nella provincia di Shandong, nella Cina orientale. Sia Pechino che Minsg hanno preso parte all'esercitazione militare congiunta multilaterale Vostok, ospitata dalla Russia nell'agosto 2022.

Ricordiamo che la Cina e la Bielorussia si sono impegnate a organizzare ulteriori esercitazioni militari congiunte lo scorso agosto, quando l'allora capo della Difesa cinese Li Shangfu aveva incontrato il presidente bielorusso Alexander Lukashenko a Minsk. Le manovre in questione avvengono tra l'altro in un momento particolare, dopo che la Bielorussia è diventata il decimo membro effettivo della Shanghai Cooperation Organization, un blocco di sicurezza regionale promosso da Cina e Russia come alternativa ai gruppi guidati dall'Occidente.

A margine del vertice della citata SCO tenutosi la scorsa settimana ad Astana, in Kazakistan, il presidente cinese Xi Jinping e Putin hanno promesso di " fare sforzi per salvaguardare i legittimi diritti e interessi " dei loro Paesi vicini. Minsk è stata un alleato chiave di Mosca da quando la Russia ha invaso l'Ucraina nel febbraio 2022. Bielorussia e Russia hanno tenuto esercitazioni nucleari tattiche l'anno scorso e la Bielorussia ha accettato di immagazzinare testate nucleari tattiche russe sul suo territorio.

Le mosse di Pechino

Le esercitazioni militari di questa settimana sono in corso a Brest, una città a meno di 5 chilometri dal confine con la Polonia - membro dell'Unione Europea e della Nato, sostenitrice chiave dell'Ucraina sin dall'offensiva russa contro Kiev - e circa 50 chilometri dall'Ucraina. Sebbene nelle ultime settimane la Cina abbia chiesto colloqui di pace diretti tra Russia e Ucraina, Pechino non ha condannato l'operazione militare di Putin e, anzi, ha rafforzato i legami con Mosca dall'inizio della guerra. Gli analisti ritengono che l'esercitazione di questa settimana è un chiaro segnale dei legami militari più stretti della Cina, non solo con la Bielorussia, ma anche con la Russia, e che aumenterà le preoccupazioni tra i membri dell'Ue e della Nato.

Per quanto riguarda il Laos, il ministero della Difesa cinese ha affermato che la guarnigione di Hong Kong contribuirà alla maggior parte del contingente dell'Esercito Popolare di Liberazione, aggiungendo che l'esercitazione contribuirà ad approfondire la fiducia e la cooperazione tra i due eserciti e a " iniettare energia positiva nella pace e nella stabilità regionale ". Anche la guarnigione dell'Esercito Popolare di Liberazione a Macao e un dipartimento logistico con sede nella regione sud-occidentale del Guangxi contribuiranno con le loro truppe.

Si tratta della seconda esercitazione congiunta dei due Paesi, dopo quella svoltasi a maggio dell'anno scorso in Laos con la partecipazione del Comando del teatro meridionale dell'Esercito popolare di liberazione. L'esercitazione di questo mese coinvolgerà più di 1.200 soldati, di cui più di 300 dalla Cina, secondo l'agenzia di stampa statale Xinhua. Tutto il personale cinese era arrivato in Laos entro martedì per preparare le manovre.

Nei giorni scorsi Pechino e Mosca hanno effettuato manovre militari in una zona fluviale nei pressi del ponte di

, che collega la città russa di Blagoveshchensk con la città cinese di Heihe, nel nord-est della Cina. Anche in quel caso, le esercitazioni effettuate riguardavano la preparazione al terrorismo.