"Harris sarà un presidente fantastico". Obama rompe il silenzio e sostiene Kamala

Michelle e Barack Obama hanno offerto il loro pieno sostegno a Kamala Harris, candidata dem in pectore alla presidenza degli Stati Uniti. "All'inizio di questa settimana, Michelle e io abbiamo chiamato la nostra amica Kamala", si legge nel profilo dell'ex presidente Dem. " Le abbiamo detto che secondo noi diventerà un fantastico presidente degli Stati Uniti e che ha il nostro pieno sostegno. In questo momento critico per il nostro Paese, faremo tutto il possibile per assicurarci che vinca a novembre. Speriamo che vi unirete a noi " si legge nel post.

Il post degli Obama

Con questo messaggio postato su X, Barack Obama ha di fatto annunciato l'endorsement di lui e della moglie Michelle per Harris in vista delle elezioni presidenziali di novembre. Al post, Obama ha allegato un video della telefonata fatta alla vice presidente per dichiarare questo appoggio.

Nel video si vede Kamala Harris che risponde a una telefonata sul suo smartphone. Il primo a parlare dall'altro capo del telefono è Barack Obama, poi anche Michelle Obama saluta la vice presidente Usa. " Ah, siete tutti e due insieme, bello sentire entrambi ", dice Harris. La ex first lady ribatte: " Non posso avere questa telefonata senza dire alla mia bambina Kamala sono orgogliosa di te. Questo sarà storico ".

A quel punto nel filmato, che mostra sempre Harris, si sente Barack Obama: " Michelle e io non potremmo essere più orgogliosi di appoggiarti e di fare tutto ciò che possiamo affinché tu ce la faccia in queste elezioni e fino allo Studio Ovale ". La risposta di Harris: " Michelle, Barack, questo significa così tanto per me. Non vedo l'ora di fare questo insieme a voi due, Doug e io insieme. Di andare lì fuori, stare per strada. Ma soprattutto voglio dirvi che le parole che avete pronunciato e l'amicizia che avete dato in tutti questi anni significano più di quanto io possa esprimere. Quindi grazie a entrambi. Significa così tanto. E con tutto questo ci divertiremo anche, no? ". Il video si conclude con la scritta 'Harris for president', in bianco su fondo blu.

Earlier this week, Michelle and I called our friend @KamalaHarris. We told her we think she’ll make a fantastic President of the United States, and that she has our full support. At this critical moment for our country, we’re going to do everything we can to make sure she wins in… pic.twitter.com/0UIS0doIbA — Barack Obama (@BarackObama) July 26, 2024

Kamala Harris for president

Obama e Harris erano rimasti in stretto contatto da quando domenica la vice presidente aveva annunciato la sua candidatura presidenziale. " Obama, in privato, ha pienamente sostenuto la candidatura di Harris e che intende sostenerla presto ", ripetevano da giorni fonte anonime informate sui fatti. Mancava soltanto la definitiva fumata bianca, l'ufficialità che è arrivata con il doppio messaggio (accompagnato da un video) postato su X dagli Obama.

" Significa molto avere il vostro sostegno, Michelle Obama e Barack Obama. Mettiamoci al lavoro ", ha risposto la vice presidente, sempre su X, all'ex presidente Usa e a sua moglie.

L'entusiasmo che ha generato tra gli elettori Kamala Harris nel suo primo evento a Milwaukee, Wisconsin, ricorda un pò quello del 2008 quando il candidato Democratico era Barack Obama, ha intanto scritto il New York Times.