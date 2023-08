Harrison Ford, una nuova specie di serpenti porta il suo nome. Ecco perché

Nonostante Indiana Jones sembra non abbia paura di nulla, gli appassionati della saga sanno bene che basta un serpente, anche di piccole dimensioni, per terrorizzarlo a morte. E, ironia del destino, è proprio ad una nuova specie di serpente, che è stato trovato nel Parco Nazionale Otishi, un’area protetta situata nelle regioni peruviane di Junín e Cusco, a poco meno di 400 chilometri dalla capitale Lima nel maggio 2022, è stato dato il nome dell'attore che Indiana Jones lo interpreta, Harrison Ford. I ricercatori hanno identificato questo esemplare maschio adulto nella palude di Pantano la Esperanza, lungo 40,7 centimetri, caratterizzato da un corpo bruno-giallastro con macchie nere e ventre nero, innocuo per l’uomo. Ma questo, non è l'unico animale che porta il suo nome.

Un ragno una formica ed ora anche un serpente

Oltre al serpente, il nome dell'attore è stato dato anche ad un ragno che vive in California (Calponia harrisonfordi) e ad una specie particolare di formica (Pheidole harrisonfordi), tutti animali che possono risultare per alcuni spaventosi e la domanda che ci si pone, e che si è posto lo stesso attore, è: "Perché?"

“ Gli scenziati continuano a dare il mio nome ad alcuni animali, ma sono sempre quelli che terrorizzano i bambini. Non capisco. Io sono buonissimo e passo il mio tempo libero a fare il punto croce, canto ninne nanne alle mie piante di basilico – ha scherzato Ford in una dichiarazione. – In tutta serietà, questa scoperta fa riflettere. È un promemoria del fatto che c’è ancora così tanto da imparare sul nostro mondo e che gli esseri umani sono una piccola parte di una biosfera incredibilmente vasta. Su questo pianeta, tutti i destini sono intrecciati e in questo momento un milione di specie si sta avvicinando sull’orlo della scomparsa. Abbiamo un mandato esistenziale per ricucire il nostro rapporto interrotto con la natura e proteggere i luoghi che generano la vita ”.

Harrison Ford a difesa della natura

In realtà a differenza del suo personaggio di Indiana, Harrison Ford non soltanto non detesta i serpenti, ma è anche vicepresidente di Conservation International, un’organizzazione no-profit impegnata nella protezione della natura e la conservazione della biodiversità. E dare il suo nome al serpente è stato una sorta di riconoscimento per i dieci anni di impegno nella sua attività a difesa dell'ambiente. La motivazione è stata spiegata in un documento: “ Dedichiamo questa specie a Harrison Ford, attore e ambientalista, in riconoscimento del suo lavoro per Conservation International e della sua voce per la natura ”.