"Sono io il Re, non tu". Carlo rimette a posto il principe William. Cosa sta accadendo in casa Windsor

Tensioni all'interno della Famiglia Reale inglese, in particolare fra Re Carlo e il suo primogenito ed erede, il Principe William. A quanto pare i due sarebbero in disaccordo, specialmente per quanto riguarda il riavvicinamento del Principe Harry. Fonti vicine ai Windsor parlano di una recente discussione fra padre e figlio, conclusasi con una forte presa di posizione del primo.

Al centro dello scontro, come abbiamo detto, ci sarebbe Harry. Re Carlo vorrebbe che il suo secondogenito tornasse nel Regno Unito, riprendendo il suo posto all'interno della famiglia. William sarebbe di opinione diversa. Da qui i malumori e la necessità di Carlo III di sottolineare il proprio ruolo nella famiglia. Secondo alcune fonti, nel corso di una discussione, il sovrano avrebbe ricordato all'erede al trono: "Sono io il Re. Non tu".

La monarchia inglese si trova in un momento delicatissimo. Il Re è anziano e sta affrontando dei seri problemi di salute. In una condizione simile è stato necessario delegare molti degli incarichi a William e alla moglie Kate, che saranno i futuri sovrani. Molti opinionisti ritengono però che il Principe di Galles stai cercando di far valere un po' troppo la sua influenza. Ian Pelham Turner, ex fotografo reale, si è detto d'accordo con Carlo III, affermando che è lui il Re e spetta a lui la decisione di incontrare o meno Harry. Altri, invece, si schierano apertamente con William.

Insomma, non c'è mai pace nella Famiglia Reale, sempre teatro di scontri.

Sempre secondo Turner, William starebbe agitando un po' troppo le acque, e sarebbe stata proprio la Regina Camilla a parlare con Carlo, invitandolo a prenderee a rimettere il figlio al suo posto.

Vedremo cosa succederà nei prossimi mesi. A quanto pare il Principe Harry tornerà in patria il prossimo mese di settembre e a quel punto sapremo se ci sarà o meno un riavvicinamento fra lui e il Re.