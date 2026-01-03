Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza
Cronaca internazionale |Il caso

Harry e Meghan si gettano a capofitto sulla beneficenza, ma il ruolo assegnato ai figli fa scoppiare la polemica

"C'è lo zampino della madre", ecco quali sono le ragioni della nuova polemica contro di Duchi di Sussex

Harry e Meghan si gettano a capofitto sulla beneficenza, ma il ruolo assegnato ai figli fa scoppiare la polemica
00:00 00:00

Le attività benefiche in cui si sono lanciati i Duchi di Sussex hanno dato il via a una nuova ondata di polemiche; tutta a causa del modo in cui sono stati coinvolti i piccoli Archie e Lilibet, figli di Harry e di Meghan.

Lo scorso dicembre, è inaftti stato annunciato che l'organizzazione benefica Archewell Foundation cambierà il nome in Archewell Philanthropies, che trasformerà l'ente in un'entità filantropica vera e propria. "Questa entità benefica consente alla coppia e ai loro figli di ampliare i loro sforzi filantropici globali come una famiglia", ha spiegato la fondazione, come dichiarato alle agenzie di stampa. Insomma, i Sussex intendono allargare aprire anche alla partecipazione dei figli. Una scelta che non è piaciuta.

Il Principe Archie e la Principessa Lilibet hanno rispettivamente sei e quattro anni; è giusto coinvolgerli in questo modo? Molte volte Harry e Meghan hanno dichiarato di non voler interferire nella vita futura dei loro figli: eppure, adesso lo stanno facendo. Archie e Lilibet dovranno essere del tutto indipendeti dai loro genitori, oppure no? Da qui le aspre critiche. "Sono sinceramente confuso. Harry e Meghan hanno sempre insistito sul fatto che i loro figli sarebbero stati in grado di farsi strada nella vita senza la pressione di aspettative o titoli. Non posso credere che ci sia Harry dietro a tutto questo.

Deve essere l'influenza di Meghan", ha dichiarato senza mezzi termini l'esperto reale Richard Eden, come riportato dal Daily Mail.

Qualcuno ha ricordato anche come i Sussex, un tempo, avessero insistito sull'importanza di proteggere la privacy dei loro bambini. In tanti accusano Meghan di voler sfruttare l'immagine dei figli.

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica