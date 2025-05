Baci, abbracci e look country: Harry e Meghan si scatenano al concerto di Beyoncé

Ascolta ora 00:00 00:00

Harry e Meghan fanno la loro comparsa al concerto di Beyoncé e appaiono più innamorati e spensierati che mai. I Duchi di Sussex hanno stupito con il loro atteggiamento molto disteso e positivo, specie in un momento di tensione con la Famiglia Reale.

La coppia si è presentata al SoFi Stadium di Los Angeles, dove lo scorso venerdì 9 maggio si teneva un concerto di Beyoncé, artista di cui sono entrambi grandissimi fan. La serata era a tema country, dato che si trattava del Cowboy Carter Tour della celebre popstar, e i due hanno sfoggiato un look degno dell'occasione. Felice della serata, Meghan ha così postato alcune foto del concerto che la ritraggono insieme al marito Harry. I due sono sembrati davvero molto in sintonia, non sono mancati abbracci, baci e sorrisi. " Grazie per questo fantastico concerto! Tutto l'amore! ", scrive la Duchessa nel suo post.

Le immagini dei Sussex che si divertono al concerto di Beyoncé hanno portato a due diverse considerazioni. In molti ritengono che la coppia sia perfettamente serena e che la serata al SoFi Stadium ne sia una conferma; altri hanno dato un'interpretazione diversa. Le ombre, dunque, rimangono. Per alcuni Meghan è parsa felice e positiva, ma lo stesso non si può dire di Harry. Continuano inoltre a girare voci su una presunta vita separata che i due starebbero conducendo di nascosto, senza mostrarlo al mondo. Il Principe pare sempre più intenzionato a riavvicinarsi alla Famiglia Reale, mentre la moglie continua ad essere possessiva nei suoi confronti.

" Per Meghan, questa sembra una posa da annuncio, per dire a chiunque la guardi che lei e Harry stanno insieme e che sono più uniti di quanto lo fossero nei primi giorni del loro fidanzamento. Vuole far passare il messaggio che lei e Harry sono molto legati ", è stato il freddo commento di Judi James, esperta nell’analisi del linguaggio del corpo, a Di Lei. Harry, al contrario, appare "pensieroso e a disagio".

Insomma, forse tutti quei sorrisi al concerto di Beyoncé nascondevano ben altro.