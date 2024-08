"Hanno mantenuto le distanze". Il gelo tra William e Harry al funerale dello zio

Ascolta ora 00:00 00:00

Sembra proprio che non ci sia speranza per una riconciliazione tra William e Harry. Non al momento, almeno. I fratelli si sono incontrati al funerale dello zio ma, stando alle fonti, non si sarebbero mai rivolti la parola e sarebbero rimasti a debita distanza per tutta la durata della funzione religiosa, evitando perfino di guardarsi.

Chi era Lord Robert Fellowes?

Lord Robert Fellowes, cognato di Lady Diana (sposò la sorella maggiore della principessa, Lady Cynthia Jane Spencer, nel 1978), è scomparso lo scorso 29 luglio, all’età di 82 anni. Figlio di Sir William Fellowes, amministratore della proprietà di Sandringham, lo zio di William e Harry nacque proprio nella tenuta e fu il segretario privato e principale consigliere personale della regina Elisabetta dal 1990 al 1999. La defunta sovrana lo vide nascere e, come ricorda Tatler, spesso scherzava definendolo “l’unico tra i miei segretari privati che ho tenuto in braccio”.

Fellowes supportò la defunta sovrana nel suo “annus horribilis” , il 1992, quando il matrimonio di Carlo e Diana andò in frantumi, i principi Andrea e Anna divorziarono dai rispettivi consorti e una parte del castello di Windsor venne devastata da un incendio. The Times ha ricordato che il consigliere si occupò anche delle trattative per il divorzio tra Carlo e Diana. Sembra, però, che la principessa non avesse una buona opinione del cognato: lo avrebbe accusato di cospirare con la royal family per danneggiarla e di aver intercettato illegalmente i messaggi sulla sua segreteria telefonica.

Fu Lord Robert Fellowes a scrivere la prima bozza del celebre discorso alla nazione che Elisabetta II pronunciò dopo la morte di Diana, il 5 settembre 1997. Il 12 luglio 1999 la sovrana gli concesse il titolo di Barone Fellowes di Shotesham della Contea del Norfolk e il 26 ottobre 1999 venne introdotto formalmente alla Camera dei Lord. Ricoprì anche il ruolo di presidente della Barclays Private Banking. Si ritirò a vita privata nel febbraio 2022, ma rimase comunque uno dei più importanti dignitari di corte.

Gelo e indifferenza

Fellowes ha sempre avuto ottimi rapporti con William e Harry e ha preso parte ai loro matrimoni, rispettivamente nel 2011 e nel 2018. I fratelli, dal canto loro, sono rimasti molto legati alla famiglia di Lady Diana. Dato il profondo legame di parentela non potevano mancare al funerale dello zio, avvenuto lo scorso 28 agosto nella chiesa di St. Mary a Snettisham, nel Norfolk. La loro presenza nello stesso luogo, dopo anni di gelo, ha scatenato le polemiche. Nonostante la “discrezione” dei principi, come ha riportato una fonte al Sun, a nessuno è sfuggito il loro atteggiamento distaccato, freddo, quasi sprezzante.

William e Harry si sono seduti distanti e un’altra fonte ha assicurato al tabloid: “Erano entrambi lì, ma non li abbiamo visti rivolgersi la parola. Hanno mantenuto le distanze”. A quanto pare i due avrebbero perfino evitato di guardarsi. Una totale indifferenza, come se non esistessero l’uno per l’altro. Non li vedevamo insieme dall’incoronazione di Carlo III, il 6 maggio 2023, anche se il termine “insieme” non è adeguato, visto che anche in quell’occasione i principi si evitarono accuratamente.

Un insider ha garantito al New York Post che il principe Harry avrebbe partecipato al funerale “a titolo personale” e sarebbe ripartito per la California subito dopo la fine della cerimonia.

Un altro, però, ha rivelato che William e Harry si sarebbero visti alla fine della funzione. In ogni caso non ci sarebbe stato un vero incontro e tanto meno un tentativo di dialogo. I tabloid hanno iniziato a chiedersi se il rapporto tra il principe e il duca non sia ormai compromesso per sempre.