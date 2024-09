"Volevano togliere Meghan". Bufera sulla Royal Family per la foto di Harry

Ascolta ora 00:00 00:00

Non c'è pace per la Famiglia Reale inglese, alle prese con durissime lotte interne; persino il compleanno di Harry, secondogenito di Re Carlo e Duca di Sussex, ha fatto scoppiare acese polemiche a causa di una foto pubblicata sul profilo Instagram della Royal Family. Secondo le malelingue, infatti, lo scatto sarebbe stato tagliato per rimuovere Meghan, ormai in netto contrasto con la famiglia.

I 40 anni del Principe

Lo scorso 15 settembre 2024 Harry ha compiuto 40 anni, un traguardo importante per chiunque. Il secondogenito del Re ha voluto festeggiare a Montecito con la nuova famiglia e con gli amici. Sembra infatti che la moglie Meghan abbia organizzato un party per pochissimi. Insomma, nessun ritorno nel Regno Unito per stare col padre, il fratello e il resto della Famiglia Reale. I rapporti fra le parti, infatti, continuano a restare molto freddi.

Come si è mossa la Royal Family per i 40 anni del Duca? Sulla pagina social ufficiale è stato pubblicato uno scatto che ritrae Harry sorridente, accompagnato dalla didascalia, molto stringata : "Oggi auguriamo al duca di Sussex un felice quarantesimo compleanno" . Lo stesso post è poi stato condiviso su X dai Principi di Galles, William e Kate. Tutto qui. Eppure così poco è bastato per far scoppiare comunque un'autentica bufera.

La foto tagliata

Secondo alcuni la fotografia scelta dalla Famiglia Reale sarebbe stata modificata, o meglio, ritagliata. A quanto sembra, infatti, la foto sarebbe stata riquadrata per eliminare Meghan. Non proprio un bel segnale di riavvicinamento. Sulla questione è intervenuta addirittura Buckingham Palace, che evidentemente ha ritenuto opportuno fornire spiegazioni onde evitare ulteriori attriti.

Lo scatto usato per gli auguri, hanno dichiarato da Buckingham Palace, è uno di quelli ricevuti dall'agenzia fotografica. Nello specifico, la foto utilizzata era stata scattata a Dublino nel 2018, quando Harry e Meghan erano impegnati nel primo viaggio da sposati. Gli scatti realizzati vennero pubblicati dalla Press Association su Getty Images.

Fra questi figuravano sia la foto completa, con la coppia di sposi, sia unaper avere il dettaglio del Duca. La Famiglia Reale, dunque, non avrebbe modificato nulla, ma si sarebbe limitata a usare una delle foto a disposizione.