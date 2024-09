I 40 anni, la festa, la telefonata con Re Carlo. Ma Harry è sempre più lontano dalla royal family

Ascolta ora 00:00 00:00

Per i suoi primi 40 anni, il 15 settembre 2024, il principe Harry rimarrà a Montecito con la famiglia e gli amici. Meghan Markle, infatti, avrebbe organizzato in suo onore una festa privata. Due sorprese, però, sarebbero arrivate anche dalla royal family. Parlare di un riavvicinamento, però, sembra ancora prematuro. A fare più rumore in questa giornata così importante, infatti, è l’apparente silenzio del principe William.

Una festa per Harry

Il duca di Sussex ha appena tagliato un traguardo importante, uno di quelli che spingono a fare dei bilanci esistenziali. I tabloid si chiedono se, arrivato ai quarant’anni, Harry sia davvero felice della sua vita californiana. Non esiste (ancora) una risposta certa, ma probabilmente, qualunque essa sia, non influenzerà questo momento irripetibile. Per un giorno Harry dimenticherà i suoi problemi, i dissidi con la famiglia e penserà a godersi la festa privata che, ha raccontato il People, Meghan avrebbe organizzato con la famiglia e gli amici più stretti a Montecito.

Alla vigilia del 15 settembre i media hanno formulato diverse ipotesi sulla reazione della royal family a questo compleanno. La pace con Carlo III e, soprattutto, con il principe William, sembra ancora molto lontana, quasi una chimera. Tuttavia, contrariamente a quanto molti si aspettavano, le pagine social ufficiali della famiglia reale hanno pubblicato uno scatto di Harry sorridente e una breve didascalia: “Oggi auguriamo al duca di Sussex un felice quarantesimo compleanno”.

Di solito la politica della Corona in materia di comunicazione prevede che non vengano citati i compleanni o, più in generale, le ricorrenze riguardanti i membri non attivi della royal family (questa giustificazione venne proposta anche quando i reali britannici non celebrarono pubblicamente il trentanovesimo compleanno del duca). Stavolta, invece, Buckingham Palace ha scelto di fare un’eccezione.

Ora la domanda è: perché proprio adesso? Secondo Gb News questa scelta “alimenta la speranza di una riconciliazione” tra la famiglia reale e Harry. Non è da escludere, ma ricordiamo che, almeno finora, agli auguri dei Windsor ha fatto da contraltare il gelido silenzio del principe William, che sarebbe il più fiero, accanito oppositore alla possibilità di pace con il fratello. Il vero ostacolo che Harry dovrà superare se davvero vorrà tornare più stabilmente in patria, come hanno ipotizzato i tabloid.

La royal family, dunque, avrebbe offerto ai Sussex un ramoscello d’ulivo? Non è detto. Da un punto di vista più pragmatico, di immagine, far passare sotto silenzio il quarantesimo compleanno del principe non sarebbe stata affatto una mossa strategica. Carlo III e Kate Middleton, poi, avrebbero in serbo un’altra sorpresa per il figlio.

La telefonata

Secondo il New York Post il duca di Sussex riceverà una telefonata via Skype dal padre e, forse, anche dalla cognata Kate. “Harry sentirà la sua famiglia”, ha detto una fonte. “È molto probabile che Carlo e Kate lo chiameranno per augurargli buon compleanno”. Anche in questo caso, però, mancherebbe il principe William. A quanto pare i fratelli non avranno alcun contatto telefonico, altra occasione mancata che non fa ben sperare per una riconciliazione.

Impossibile sapere se Sua Maestà e la principessa del Galles si limiteranno a degli auguri formali, o tenteranno la via della mediazione con i Sussex, magari approfittando di questa giornata felice. Del resto Carlo e Kate sarebbero i membri della famiglia più moderati per quel che concerne la “questione Sussex”, chiamiamola così. Il Re, inoltre, vorrebbe far pace con il secondogenito e rivedere di persona i suoi nipoti.

Un insider ha spiegato all’Express: “Sebbene la famiglia non sia così vicina come era una volta, c’è ancora molto affetto.

Di solito usano Skype quando comunicano, perché possono vedersi”. Magari, perché no, anche parlare in maniera più informale, iniziando a rompere il ghiaccio che si è formato in quattro lunghi anni di