Harvey Weinstein ricoverato d'urgenza in ospedale: "Condizioni non buone"

Ricovero urgente per il produttore cinematografico Harvey Weinstein, trasferito dalla prigione di New York, a nord di Manhattan, dove si trovava per scontare una pena di sedici anni, inflittagli dal tribunale di Los Angeles per aver stuprato una donna al Beverly Hills Hotel.

La causa del ricovero

La notizia è stata diffusa dai rappresentati di Weinstein che hanno spiegato come giovedì scorso sia risultato positivo al Covid 19 ed ora abbia una polmonite bilaterale. Inoltre, sempre dalle notizie diffuse, l'ex magnate del cinema soffrirebbe di diabete, ipertensione, stenosi spinale e liquido nel cuore e nei polmoni e le sue condizioni di salute: "Non sono buone". Weinstein è attualmente in attesa di giudizio per l'accusa di stupro e violenza sessuale.

Le parole del portavoce

" Continuiamo a esprimere la nostra gratitudine agli ufficiali, ai dottori e agli infermieri dei sistemi penitenziari e ospedalieri pubblici della città, che hanno fatto in modo che il signor Weinstein venisse immediatamente trasferito al reparto carcerario dell'ospedale Bellevue ", ha spiegato l'addetto stampa Juda Engelmayer.

Già in passato Weinstein, che ora ha 72 anni, era stato ricoverato al Bellevue, dopo essere stato trasferito nella prigione di New York. Nel 2020 era stato giudicato colpevole di stupro e aggressione sessuale, la condanna era stata però annullata dai giudici d'appello, che hanno affermato che i giurati non avrebbero dovuto ascoltare le testimonianze di donne che avevano accusato il produttore cinematografico di cattiva condotta, visto che queste non facevano parte del caso. Un nuovo processo è stato fissato per novembre.

Le nuove accuse

Anche se la condanna è stata annullata, Weinstein è rimasto dietro le sbarre perché è stato condannato a 16 anni di carcere in California dopo essere stato riconosciuto colpevole in un caso di stupro a Los Angeles nel 2022.

Il produttore ha sempre negato tutte le accuse. Proprio in una recente udienza in tribunale gli avvocati di Weinstein avevano dichiarato che era in cattive condizioni di salute e avevano chiesto che venisse trasferito dal carcere all'ospedale.