"Ho visto il fantasma di Diana mentre facevo yoga". L'ultima di Meghan Markle

Curioso aneddoto condiviso sul podcast Outspoken Uncancelled dalla conduttrice ed esperta della famiglia reale Kinsey Schofield: a quanto pare Meghan Markle avrebbe visto il fantasma di Lady Diana durante una sessione di yoga, e sarebbe addirittura riuscita a parlare con lei. Una notizia che ha destato sia ilarità che sconcerto.

L'esperienza paranormale di Meghan

Nel corso del podcast Outspoken Uncancelled, l'esperta della famiglia reale Kinsey Schofield ha spiegato che le era stato chiesto di non raccontare l'episodio in questione, ma è poi passata a riportare il rumor. " Al Giubileo di Platino della Regina, quando Harry e Meghan erano in quella stanza, li abbiamo visti sbirciare fuori, presumibilmente Beatrice ha sentito Meghan dire al Principe Harry: 'Tua mamma mi ha parlato stamattina durante lo yoga ed è davvero contenta che stiamo insieme. Qui' ". Non solo. Meghan avrebbe aggiunto: "È davvero contenta che stiamo insieme, lei è così felice per noi ed è sempre con te. Devi stare tranquillo" .

La storia, secondo Kinsey Schofield, sarebbe vera. Meghan avrebbe davvero rivolto queste parole al marito Harry. I più maliziosi non faticano a crederlo. Per chi ancora non vede di buon occhio la figura di Meghan Markle, questo sarebbe stato l'ennesimo espediente per "incantare" Harry, legatissimo alla madre.

Un piano di Meghan?

La stessa Kinsey è convinta che Meghan abbia sfruttato molto la figura di Diana per conquistare il cuore di Harry. " Quando Meghan si è resa conto di avere una relazione con il principe Harry, è entrata in modalità attrice e ha iniziato a studiare il suo personaggio e quel personaggio è la principessa Diana" , afferma Kinsey. "Sapeva cosa voleva. Meghan ha sempre cercato uomini che la elevassero, che si trattasse di Trevor (Engelson, il suo ex marito) a Hollywood o dello chef a Toronto ", precisa.

L'esperta reale arriva ad aggiungere anche altro. " Penso che Diana sarebbe sconvolta dal loro comportamento e dal modo in cui feriscono la famiglia ", spiega, alludendo a quella che è stata ribattezzata come Megxit.

Secondo la giornalista, se Diana non fosse morta, probabilmente Harry non sarebbe mai finito fra le braccia di Meghan Markle.