Harry arrivato a Londra da solo: perché non incontrerà Re Carlo III

Il principe Harry è a Londra per la celebrazione del decimo anniversario degli Invictus Games, prevista il prossimo 8 maggio nella Cattedrale di St. Paul. A dare la notizia dell’arrivo è stato l’esperto reale Chris Ship su X. Il duca è tornato in patria da solo, senza Meghan e i bambini e, stando alle ultime indiscrezioni, durante la sua permanenza non incontrerà nessun membro della royal family.

Harry a Londra

Il duca di Sussex è tornato a Londra. Non metteva piede nel regno dallo scorso 6 febbraio, subito dopo l’annuncio del cancro di Re Carlo III. L’aereo sarebbe atterrato alle 14:30 circa (ora italiana) a Heathrow, dopo un volo di dieci ore partito da Los Angeles. Il principe, ha riportato l’Express, è arrivato da solo. Ad accompagnarlo non ci sono né Meghan Markle, né i piccoli Archie e Lilibet Diana. Notizia già prevista dai tabloid, che non sorprende più di tanto, date le circostanze, ma comunque getta un’ombra ancora più grande e scura sui rapporti già molto tesi tra Windsor e Sussex.

Non è neppure l’unico problema. Stando alle indiscrezioni, infatti, il principe dovrebbe soggiornare in hotel, non a Palazzo, come già accaduto durante il viaggio a Londra dello scorso febbraio. Nell'estate 2023, infatti, Harry e Meghan sono stati definitivamente sfrattati da Frogmore Cottage. Nel settembre 2023 il duca avrebbe chiesto di poter soggiornare al Castello di Windsor durante i suoi futuri viaggi nel regno, ma la proposta sarebbe stata respinta e fino a oggi non vi sarebbe stato alcun ripensamento.

Il 7 maggio 2024, in contemporanea con il viaggio a Londra di Harry, Re Carlo III ha lasciato il Castello di Windsor alla volta di Clarence House, come ha riportato il Daily Mail. Sua Maestà, infatti, dovrebbe partecipare al Garden Party di Buckingham Palace e all’incontro settimanale con il premier Rishi Sunak il prossimo 8 maggio. La sua presenza all’evento a Palazzo, però, verrà confermata a poche ore dall’inizio. Tramontata, invece, la possibilità che il Re veda il suo secondogenito.

Nessun incontro con Carlo III

Un portavoce del principe Harry, citato dal Daily Mail, ha dichiarato: “In risposta alle molte domande e alle continue speculazioni sull’eventualità che il duca di Sussex incontri suo padre mentre si trova nel Regno Unito questa settimana, sfortunatamente non sarà possibile, dati i molti impegni in programma di Sua Maestà. Naturalmente il duca comprende il fatto che suo padre abbia un’agenda fitta di eventi e diverse altre priorità e spera di vederlo presto” .

Una pessima notizia per quanti speravano in un colloquio tra Carlo e Harry. Le frasi del portavoce, poi, sembrerebbero celare un certo malcontento da parte del duca. In special modo le parole “diverse altre priorità” darebbe l’impressione che per Sua Maestà la “questione Harry e Meghan”, chiamiamola così, non sarebbe poi così urgente. La speranza è che possa esserci una sorpresa, uno sviluppo positivo, anche all’ultimo minuto, sebbene le premesse siano piuttosto infelici.

L’esperto reale Richard Palmer ha spiegato al Daily Mail: “Sarà sorprendente se il Re e Harry non si incontreranno affatto e forse un segno di quanto sia ancora necessario costruire un ponte” tra le due parti. “Ci sono state molte speculazioni, da parte dei media, sul fatto che padre e figlio si sarebbero incontrati…Anche io avrei immaginato che si sarebbero visti”. Persino l’ipotesi di un incontro tra Harry, William e Kate sembrerebbe, ormai, una chimera. Tra l’altro, ci informa il Daily Mail, il principe di Galles dovrebbe essere impegnato in alcuni eventi che lo porteranno fuori Londra il 9 e il 10 maggio prossimi.