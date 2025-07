Houthi, secondo attacco contro una nave nel Mar Rosso: "Ci sono feriti e dispersi"

Nuovo attacco degli Houthi contro una nave nel Mar Rosso. Dopo aver rivendicato l’affondamento di una nave portarinfuse, il movimento yemenita filo-iraniano ha colpito una nave greca. Secondo quanto reso noto da Reuters, due membri dell’equipaggio sono stati feriti in modo grave, mentre altri due risultano dispersi. Anche in questo caso l’assalto è stato portato a termine con dei droni.

In precedenza, come anticipato, gli Houthi avevano messo nel mirino la nave cargo battente bandiera liberiana Magic Seas, di proprietà greca. L’imbarcazione è affondata in seguito a un attacco con imbarcazioni a pilotaggio remoto e missili, che ha innescato un incendio. I ventidue membri dell'equipaggio hanno abbandonato la nave e sono stati tratti in salvo. Saree - portavoce militare degli yemeniti - ha affermato che gli Houthi hanno attaccato la nave perché apparteneva a una compagnia che, secondo loro, continuava a fare scalo nei porti israeliani.

Si tratta dei primi attacchi degli Houthi dopo la tregua firmata con gli Stati Uniti a maggio. Il 6 maggio scorso, infatti, il presidente americano Donald Trump aveva annunciato lo stop ai bombardamenti spiegando che il gruppo yemenita aveva accettato di interrompere i propri attacchi sulle rotte di navigazione in Medio Oriente. In precedenza, dal novembre del 2023, gli Houthi avevano sferrato numerosi attacchi contro le navi collegate in qualche modo a Israele e in transito principalmente nel Mar Rosso, nel Golfo di Aden e nel Mar Arabico.

Nella notte tra domenica e lunedì l’esercito israeliano ha bombardato varie zone dello Yemen per colpire obiettivi legati agli Houthi. Entrando nel dettaglio, sono stati attaccati tre porti (Hodeidah, Ras Isa e Salif) e la centrale elettrica di Ras Kanatib, che secondo i militari venivano utilizzati per trasferire armi e organizzare attacchi contro lo Stato ebraico e le navi in transito.

La risposta degli Houthi non s’è fatta attendere: due missili sono stati lanciati dallo Yemen verso Israele. Secondo il quotidiano israeliano Times of Israel le sirene sono suonate in diversi insediamenti a sud di Gerusalemme, ma anche vicino al Mar Morto.