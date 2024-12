I droni atterrano sul New Jersey

Stiamo entrando in una nuova fase di cambiamento culturale: il 2024 è quasi trascorso, l'amministrazione Biden-Harris sta per concludersi e, come ho sostenuto la scorsa settimana, l'era del BLM è finita. Questa settimana con Jonathan Keeperman, scrittore ed editore che usa lo pseudonimo Lomez, parleremo di una storia che è totalmente fuori dal mio normale raggio di conversazione. È la storia dei droni nel New Jersey.



Raccontami dei droni. Hai una teoria interessante a cui non avevo pensato, dato che ho ignorato questa storia. Cosa ne pensi?



"Non so se la mia teoria su questo sia poi così nuova. La cosa di questa storia che mi convince è che hai un sacco di persone che sono, e lo vedo generalmente online, persone non solo di destra, ma in tutto lo spettro politico ci sono letture di messaggi nelle nuvole. C'è questo squilibrio psichico nell'aria, e c'è questo vero senso di sradicamento dalla realtà. Le persone stanno davvero lottando per capire cosa è reale e ciò che non è reale, e anche oltre a ciò che è significativo e ciò che è banale e trascurabile. Per qualche complicata ragione, l'attenzione delle persone può focalizzarsi su eventi casuali, e io classificherei i droni sul New Jersey come un evento in qualche modo casuale. Noi dicevamo in precedenza fuori campo che questo ricorda il romanzo di Don DeLillo di metà anni '80 White Noise, in cui c'è qualcosa di vago, questa presenza indefinita nell'aria, ed è potenzialmente minacciosa. La reazione a questo è stata quella di attribuire a queste luci un significato che probabilmente non è giustificato. E la domanda è perché le persone sono così affamate di attribuire, non solo una storia, una narrazione a questo evento, ma anche di attribuirgli una minaccia. Perché queste luci sono una minaccia per le persone? Non ho una risposta precisa a questo. Penso che sia per lo più innocuo, ma è interessante che le persone si guardino intorno per cercare ciò che equivale ai segni dell'apocalisse, e non so bene cosa farsene."



La cosa grandiosa è che non si tratta solo di persone a caso sui social media. Tutto questo è iniziato perché un membro del Congresso di quella zona ha detto: "Una nave madre iraniana ha lanciato droni sul New Jersey meridionale e sta minacciando la gente del posto". Un'altra teoria, che proviene da un altro funzionario pubblico, forse un senatore, e dice: "Ci sono armi nucleari sparse da qualche parte nel New Jersey. C'è materiale radioattivo scomparso da un vagone del treno ed è il governo che lo sta cercando". La terza che ho sentito da persone che apparentemente hanno un qualche aggancio in una posizione di autorità, è: "È la Cina, ha mandato il pallone spia e ora manda lo sciame di droni". Alcuni senatori hanno detto che dobbiamo autorizzare gli americani ad abbatterli, con un fucile o qualcosa del genere. Penso che parte di ciò sia la tendenza alla teoria della cospirazione, ovviamente, ma è anche nostalgia della Guerra Fredda. Questa zona suburbana ed extraurbana del New Jersey è la cultura centrale del MAGA. È come se dei ragazzi di 50 o 60 anni andassero là fuori, guardassero il cielo, vedessero tutte queste luci, ed è questa nostalgia. Come nel film diretto dal padre di Amanda Milius...



"Alba Rossa."



È come se Alba Rossa e Independence Day fossero passati attraverso la teoria dei media postmoderni, che ora è mediata dai social media invece che dalle grandi storie di Hollywood.



"È corretto.Come hai detto, stiamo rivivendo la fine della Guerra Fredda. Trump è ovviamente questa figura di tremenda nostalgia per questo particolare periodo di tempo. Ho ripensato alla mia infanzia quando ho guardato l'incontro Jake Paul-Mike Tyson con mio figlio. Il primo combattimento che ho visto con mio padre è stato uno di Tyson sul finire degli anni Ottanta. L'immagine coerente è da una parte Mike Tyson, anche se Mike Tyson è una versione degradata di se stesso, e dall'altra Donald Trump. Donald Trump è davvero il ragazzo che cattura quella vibrazione. Quindi penso che ne faccia sicuramente parte. Penso anche di voler stare attento a non attribuire a me stesso troppa importanza al fatto che le persone attribuiscono importanza a questi droni. Perché, sì, è un pensiero cospirazionista, ma qualcos'altro. C'è un malinteso per cui, quando le persone sposano credenze cospirative o vi prendono parte, è partecipativo. È una fan fiction della vita reale, che queste sono credenze saldamente sostenute e impegnate. Quando qualcuno dice che l'allunaggio è stato falso o che la terra è piatta, ci sono persone che credono legittimamente al cento per cento e si impegnano in questa convinzione. Ma molte persone partecipano a queste idee solo perché è divertente. È semplicemente divertente costruire teorie folli e selvagge e indulgere, in una certa misura, a cosa succederebbe se fosse vero. E se lo fosse? E se questa fosse la nave madre iraniana? Questo giustifica andare a comprare le scorte per il bunker. Alla gente piace davvero. È divertente e, francamente, abbastanza innocuo. Sono per lo più quelle che chiameresti quasi-credenze. Non sono vere credenze.

Da un lato, direi 'Queste persone sono squilibrate', ma d'altra parte a chi importa davvero? Queste sono solo persone che cercano qualcosa per arginare la noia di un momento in cui i media sono così carenti e così degradati. Così costruiscono le loro narrazioni dal nulla, da qualsiasi frammento casuale che gli capita a tiro quando sono su Twitter."