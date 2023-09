Il consulente che prepara i vip a sopravvivere in prigione

Justin Paperny è l'ex finanziere fondatore di "White Collar Advice", la società di consulenza che supporta gli indagati durante tutta la fase delle indagini e prepara i condannati al carcere. Dopo essersi laureato alla University of Southern California, Paperny ha iniziato a costruire la sua carriera in aziende famose come Bear Stearns e Ubs, prima di incappare lui stessi in guai con la giustizia e dichiarsi colpevole di violazione delle leggi sui titoli in borsa, scontando successivamente una pena di 18 mesi in una prigione federale. Oltre ad assistere indagati e condannati, oggi Paperny offre al pubblico una visione delle motivazioni, delle azioni e delle conseguenze del crimine dei "colletti bianchi", scrive libri, tiene conferenze in tutti gli Stati Uniti ed è conosciuto in America per essere il consulente carcerario delle star. Un compito non facile in un Paese nel quale, secondo l'associazione Nessuno Tocchi Caino, oltre 3000 detenuti l'anno perdono la vita. Al Daily Mail ha rivelato come prepara ricchi e famosi alla dura vita dietro le sbarre. Il super-consulente ha parlato anche della vita in carcere di Ghislaine Maxwell, ex amante del magnate-pedofilo Jeffrey Epstein morto in carcere a Manhattan nel 2019.

Le sue parole su Maxwell

Ghislaine Maxwell è stata arrestata nel luglio 2020, accusata di vari reati, tra i quali cospirazione nell’adescamento di minore a viaggiare a scopo sessuale e adescamento di minore per intrattenere rapporti sessuali. Al Daily Mail, Paperny ha raccontato che l'amante e complice di Epstein potrebbe raccontare cosa non si dovrebbe mai fare in carcere. " Quando si entra in carcere e si vogliono subito delle cose, è sconcertante per chi non le ha mai avute ", ha raccontato il consulente carcerario delle star.

Maxwell ha fatto esattamente questo e si è rapidamente guadagnata il soprannome di "Prison Karen" dopo aver presentato oltre 400 reclami in seguito alla sua condanna a 20 anni nel dicembre 2021. Nel 2022, Maxwell è stata trasferita in un carcere a bassa sicurezza della Florida, il Tallahassee Federal Correctional Institution, lo stesso dove altre celebri criminali - come la spia russa Maria Butina e Jihad Jane Colleen LaRose - hanno scontato le loro condanne.

Così prepara le star alla prigione

Il consulente carcerario ha raccontato alla testata britannica che la maggior parte dei suoi assistiti fa sempre le stesse domande prima di finire in carcere. " La loro ossessione iniziale è la prigione ", ha detto. " Com'è? Il cibo? Le docce? Non farò sesso per un po'? ", queste le domande più comuni. Paperny osserva che occorre focalizzarsi molto di più su come "evitare problemi" in carcere, più che alla vita quotidiana. " È sorprendente quante persone si mettono nei guai nelle carceri ", ha aggiunto.