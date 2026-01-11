Leggi il settimanale
I vip incastrati: conduttori tv, influencer e imprenditori
Sono sei le persone arrestate a Istanbul nell'ambito dell'operazione che ha incastrato anche l'attore Can Yaman. La più nota è l'attrice Selen Görgüzel, molto famosa in patria: attrice, cantante, opinionista, è nota per le sue prese di posizione spesso trasgressive e per la sua forte presenza scenica, che la rende molto ambita come ospite di talk show. I tabloid turchi seguono da sempre la sua tormentata vita sentimentale, che ha avuto uno dei momenti salienti nel matrimonio celebrato con rito civile a Roma nel 2014 con il regista

e attore Hamdi Alkan, da cui poi ha divorizato nel 2022. In precedenza Görgüzel era stata legata all'imprenditore Ylmaz Bek, dal quale ha avuto la figlia Ilknaz Lauren, anch'essa molto nota in Turchia.

Gli altri arrestati ci sono l'ex presentatrice tv Nilufer Batur Tokgoz, le celebrità del jet set Ayse Saglam e Ceren Alper, l'attore Dogukan Gungor, l'influencer Burak Altindag, la modella e influencer Ceyda Ersoy.

In precedenza nell'indagine erano finiti altri personaggi noti: attori, giornalisti,

socialite, youtuber,

modelli. Tra i nomi citati dai media turchi compaiono il produttore Muzaffer Yldrm, indicato come proprietario del Bebek Hotel, e il presidente del Fenerbahce, Sadettin Saran, detenuto e poi rilasciato con obbligo di firma.

