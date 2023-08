Incidente aereo Prigozhin, recuperate le scatole nere

Stando a quanto riferito dalla Ria Novosti, il Comitato investigativo che si sta occupando di far luce sullo schianto dell'aereo a bordo del quale si trovava anche il fondatore della Compagnia Wagner Yevgheny Prigozhin ha dato comunicazione del recupero di tutte e dieci le salme delle vittime.

Documenti e scatole nere

Nella nota si fa riferimento anche al ritrovamento delle due scatole nere del velivolo, un jet Embraer Legacy 600, precipitato due giorni fa nella regione di Tver durante uno spostamento da Mosca a San Pietroburgo. I dispositivi elettronici di registrazione dei dati di volo sono stati sottoposti a sequestro così come una serie di documenti e materiali che potrebbero risultare determinanti ai fini delle indagini per chiarire che cosa avrebbe causato lo schianto del mezzo aereo nelle vicinanze del villaggio di Kuzhencino.

"Sono stati sequestrati anche oggetti e documenti importanti per stabilire tutte le circostanze dell'incidente, saranno effettuati tutti i necessari esami forensi" , ha infatti anticipato in una nota il servizio stampa del Comitato investigativo, citato dall'agenzia di stampa russa Tass. È stato inoltre comunicato che, nell'ambito delle indagini guidate dal governatore della regione di Tver Igor Rudenya, i servizi di emergenza hanno già iniziato a prelevare dei campioni genetici dalle dieci salme delle vittime, con l'obiettivo di "determinarne l'identità" .

I funerali di Prigozhin

Nel frattempo Dmitry Peskov, il portavoce del Cremlino, ha attaccato l'Occidente per le menzogne riferite a mezzo stampa circa il coinvolgimento della Russia ''nella tragica morte dei passeggeri dell'aereo'' che si è schiantato lo scorso mercoledì 23 maggio, ''tra cui Yevgeny Prigozhin" . Per quanto concerne i funerali del fondatore del Gruppo Wagner, invece, Peskov ha affermato che i tempi non sono ancora maturi per stabilire se il Presidente della Federazione Russa Vladimir Putin potrà essere presente o meno.